Liverpool ya decidió el futuro de Luis Díaz, que molestará a muchos hinchas: ¿se irá o no?

Entre rumores provenientes desde Alemania y España, la novela sobre el futuro del colombiano Luis Díaz no ha llegado a su fin y es incierto si el extremo llegará a reforzar alguno de sus máximos dos pretendientes: el Bayern Múnich o el FC Barcelona.

Lo cierto es que el club inglés parece que ya tomó una decisión clave sobre el futuro de Díaz, en medio de las insistentes ofertas al menos del club bávaro que busca al extremo guajiro para reforzar su ofensiva después de que su estrella Jamal Musiala se lesionara de gravedad en el Mundial de Clubes.



¿Se irá Luis Díaz al Bayer Múnich?

Según reveló este martes el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, la directiva del equipo rechazó una nueva propuesta formal del Bayern Múnich por Luis Díaz, lo que indica que, al menos por ahora, no está en venta.

Luis Díaz, jugador del Liverpool Foto: AFP

La oferta del club alemán ascendía a 67,5 millones de euros, pero no fue suficiente para convencer a los ‘Reds’. De acuerdo con la información compartida por Romano, el Liverpool consideró que el valor de mercado de Luis Díaz es considerablemente más alto que la cifra ofrecida por el Bayern, razón por la cual descartaron negociar bajo esos términos.

A pesar de que el jugador colombiano estaría abierto a cambiar de equipo en este mercado de verano, y que tanto el Bayern como el Barcelona han mostrado interés en ficharlo, la posición del club inglés ha sido firme: Luis Díaz no saldrá por menos de lo que consideran un valor justo, según confirmó también el medio The Athletic.

Hasta el momento, no existe ningún acuerdo entre Liverpool y otro club por el traspaso del jugador, y todo indica que, por ahora, Díaz seguirá en la Premier League, postura que ya genera molestias entre algunos aficionados que esperaban que el colombiano se marchara de Anfield en medio de polémicas por su no asistencia al funeral de Diogo Jota.

Otra de las razones que exponen los seguidores del club es el valor de Díaz. Lo tienen claro y es que el guajiro no cuesta lo que pide el conjunto de Liverpool y que deberían reconsiderar la oferta que hace el club bávaro.

Publicidad

"Le pagan menos de 2 millones, y no lo quieren vender por 65 ¿qué pretende el Liverpool?", "Tiene 29 años y dicen que no por 65M", "Soy fan del Liverpool y Díaz tiene momentos espectaculares, pero con gusto lo vendería por 67", ¿Se han vuelto locos? Con todo respeto, Díaz es propenso a lesiones y no es consistente, para empeorar las cosas ya casi tiene 30" hacen parte de algunos comentarios de los hinchas reds por la noticia.

Cabe recordar que el futbolista colombiano llegó al Liverpool en enero de 2022 procedente del Porto y ha sido una pieza importante en el esquema ofensivo del club.