Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Locura por el Mundial: más de un millón de entradas vendidas y ya hay fecha para próximo sorteo

Locura por el Mundial: más de un millón de entradas vendidas y ya hay fecha para próximo sorteo

En total, según la FIFA, aficionados de 212 países han participado en la compra de las entradas para el Mundial 2026.

Ejemplo de boleta del Mundial //
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 16 de oct, 2025

El Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio, ya ha superado el millón de entradas vendidas para acudir al torneo tras el sorteo de preventa, siendo los países anfitriones los mayores compradores de la lista.

Según la información brindada este jueves por la FIFA, desde mediados de septiembre de 2025, aficionados de 212 países han participado en la compra de las entradas.

"Hoy celebramos la venta de más de un millón de boletos para el Mundial tras el sorteo de preventa de Visa. La respuesta del público ha sido increíble, y es una magnífica señal de que el Mundial más grande e inclusivo de la historia ya ha empezado a cautivar a los aficionados de todo el mundo", apuntó el suizo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en el comunicado.

Trionda, balón del Mundial 2026
El balón del Mundial 2026 fue presentado oficialmente
Foto: AFP

El 27 de octubre empezará el próximo periodo de venta. Ese día abrirá el sorteo anticipado, en el que se podrán adquirir boletos individuales para los 104  partidos, además de abonos de estadio y de equipo, tal y como informó la organización.

Tras los tres países anfitriones, los países con más demanda han sido Inglaterra, Alemania, Brasil, España, Colombia, Argentina y Francia.

Hasta el momento, ya hay 28 selecciones con billete para la fase final de la Copa del Mundo, incluidas las de los tres países organizadores; Inglaterra es la única europea que lo ha logrado hasta ahora.

"Me entusiasma comprobar que tantos amantes del fútbol desean también formar parte de este acontecimiento que se celebrará en Norteamérica y que marcará un antes y un después", con la organización en tres sedes, por primera vez en la historia, y la participación de 48 equipos, finalizó.

