Luis Díaz regresa al Bayern Múnich vs. Hamburgo: cuándo, hora y dónde EN VIVO el partido

Luego de su actuación con la Selección Colombia, con la que logró la clasificación al Mundial del 2026 luego de las victorias contra Bolivia y Venezuela en los últimos partidos de la Eliminatoria Sudamericana, Luis Díaz vuelve a la acción con el Bayern de Múnich en un partido importante de la Bundesliga.

Será por la fecha 3 de la liga alemana, competencia en la que el conjunto bávaro ya acumula dos victorias obtenidas ante el Leipzig y Augsburgo.



¿Dónde ver EN VIVO a Luis Díaz?

Los seguidores del guajiro podrán verlo en acción desde las 11:30 de la mañana, hora colombiana, de este sábado, 13 de septiembre, con el Bayern. Los interesados podrán seguir el compromiso EN VIVO desde la plataforma Disney +, así como en el canal ESPN en las diferentes parabólicas que hay en el país.

Luis Díaz en Bayern Múnich. Foto: X Bayern Múnich.

Previa Bayern vs. Hamburgo

El Bayern de Múnich recibe al Hamburgo en un partido que, aunque fue un clásico en otros tiempos, ahora se presenta como un duelo entre un equipo que busca defender su título y otro que busca consolidarse tras su regreso a la Bundesliga. El Bayern, dirigido por Vincent Kompany, viene de dos victorias consecutivas, mientras que el Hamburgo solo ha logrado un empate en sus dos primeros partidos, lo que lo coloca cinco puntos por debajo de los bávaros en la clasificación.

El Bayern sigue siendo el favorito para llevarse el título, gracias a su plantilla experimentada y su buen inicio de temporada, sumado a la respuesta de sus fichajes, como Lucho Díaz. El Borussia Dortmund, otro de los equipos que suele pelear por el título, viene de golear al Union Berlín y necesita ganar su partido contra el Heidenheim para mantener el ritmo del Bayern.

El colombiano Luis Díaz es una de las figuras del Bayern y se espera que tenga un papel importante en el partido. Díaz viene de tener un buen desempeño con la selección colombiana en la Eliminatoria para el Mundial 2026 y se espera que mantenga su forma en la Bundesliga.

El Hamburgo, por su parte, busca mejorar su posición en la tabla y demostrar que puede competir con los mejores equipos de la liga. Aunque es un equipo que ha estado en la segunda división en años recientes, ha mostrado algunos destellos de buen fútbol en sus partidos anteriores.

En resumen, el partido entre el Bayern y el Hamburgo promete ser un duelo interesante, con el Bayern buscando mantener su ventaja en la clasificación y el Hamburgo intentando mejorar su posición en la tabla. Con la transmisión en vivo por Disney+ y ESPN, los aficionados podrán seguir el partido en detalle y disfrutar del buen fútbol que ambos equipos pueden ofrecer.