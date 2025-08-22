Publicidad

Deportes / Fútbol / Bayern usa video de Mane Díaz para celebrar victoria y gol de Luis Díaz; es viral en redes

Bayern usa video de Mane Díaz para celebrar victoria y gol de Luis Díaz; es viral en redes

El quipo alemán está encantado con el rendimiento del colombiano y aprovecha cualquier oportunidad para expresarlo en sus cuentas oficiales.

Mane Díaz bailando y su hijo Luis Díaz en el Bayern Múnich
Foto: AFP y captura de video RR. SS.
Por: María Camila Castiblanco
|
Actualizado: agosto 22, 2025 05:04 p. m.

Las redes sociales del Bayern de Múnich están aprovechando el furor que genera Luis Díaz para crear diversos contenidos que se viralicen o tomar videos que ya existen para adaptarlos al momento que vive en el equipo.

Esto sucedió este viernes, 22 de agosto, luego de la aplastante victoria del campeón alemán en la primera fecha de la Bundesliga y en la que fue figura el guajiro con golazo y dos asistencias a Harry Kane.

Bayern celebra al ritmo de Mane Díaz

En la cuenta oficial en español del Bayern Múnich se viralizó un video del papá de Lucho Díaz en el que aparece bailando y cantando en una tarima en lo que sería una fiesta en Colombia. Esa alegría que evidencia Luis Manuel Díaz es la misma que siente la familia alemana por el contundente triunfo 6-0 ante el Leipzig en el inicio de la temporada.

"Goleamos en nuestro primer partido. Debut de Luis Díaz. Hat-Trick de Kane. Primer gol de Luis Díaz en la Bundesliga", se lee en la publicación del Bayern acompañada con el video de Mane Díaz.

Por su puesto, esta publicación se viralizó rápidamente en X, antes Twitter, hasta alcanzar 6.000 'me gusta' y cientos de comentarios, en los que se puede leer la jocosidad de las personas por la creatividad del comunity mánager.

"JAJAJAJA hasta me metí a la cuenta a ver si era una cuenta fandom", "Tenes que cerrar el estadio CM", "JAJAJAJA Jamás me imaginé ver esto en una cuenta oficial 😂", entre otros comentarios.

