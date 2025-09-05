Luis Díaz, dichoso por clasificación de Colombia al Mundial: "Estoy viviendo un sueño"

El delantero Luis Díaz aseguró este jueves que está viviendo un sueño luego de que la selección colombiana derrotara a la de Bolivia por 3 a 0, lo que le permitirá participar en su primer Mundial con los cafeteros en México, Estados Unidos y Canadá el año entrante.

"Estoy viviendo un sueño, se me están dando las cosas de la mejor manera y siempre trabajamos para eso, para lograr grandes cosas, los objetivos que siempre tenemos trazados y en mente. Siempre soñamos con estas bonitas clasificaciones, con títulos, con todos los momentos bonitos, nunca piensas que va a ser de esa manera", dijo el extremo del Bayern Múnich.

Colombia clasificó a su séptimo Mundial al golear 3-0 a Bolivia en la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo de 2026 en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Selección Colombia Foto: Blu Radio - Jairo Rendón

Díaz, que es el máximo goleador de Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas con siete tantos, destacó el trabajo del grupo para lograr el objetivo de conseguir la clasificación a la Copa del Mundo.

"Estoy muy emocionado y muy contento por lo que hizo el equipo, porque lo merecíamos. Veníamos trabajando una Eliminatoria muy buena y hoy nos recompensa (...) Merecido el triunfo y merecida la clasificación", aseguró el ariete en rueda de prensa, recalcando que buscará ser el goleador en el partido contra Venezuela, pues Messi tiene ocho tantos.

El delantero remarcó que él siempre trata de dar el "máximo" cada vez que se pone "esta camiseta (de Colombia), aportando" con lo que sabe hacer "que es hacer goles o asistencias".

"Y si no sale ninguna de las dos, tratar de correr y meter por el equipo, porque para eso venimos a la selección: para dar el máximo y para ayudar", añadió.

Díaz lamentó también que Colombia no hubiese podido clasificar a Catar 2022: "Se te vienen esos recuerdos de que lastimosamente no habíamos podido clasificar al Mundial pasado, pero si no lo intentas de nuevo no se va a dar, así que nosotros lo hemos trabajado, lo hemos llevado de a poco (...) hemos crecido como equipo, hemos crecido como esa familia que siempre hemos sido, alegre, tratando de disfrutar el fútbol".