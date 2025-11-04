Luis Díaz rompe un insólito récord en la Champions tras su expulsión vs. PSG

Noche de mil emociones para Luis Díaz en una nueva jornada de la UEFA Champions League. El colombiano pasó el cielo al infierno en cuestión de minutos con el FC Bayern tras anotar un impresionante doblete y luego irse expulsado, todo esto en el primer tiempo del partido de este 4 de noviembre vs. PSG.

Pero no todo fue malo, pues terminó siendo uno de los mejores valorados del partido y, además, terminó rompiendo un récord que nunca antes alguien había hecho en la historia de la UEFA Champions League, entrando a los libros de historia de la competencia.

Luis Díaz hace falta sobre Hakimi en Champions // Foto: AFP

El insólito récord de Luis Díaz en Champions

Aunque lo que sucedió con el guajiro generó todo tipo de comentarios en redes sociales, Díaz entró a los libros de historia de la UEFA Champions League, según dio a conocer el famoso Mister Chip, reconocido periodista deportivo. Y es que se volvió en el primer jugador con doblete y expulsión en el primer tiempo en toda la historia de la UEFA Champions League.

Este récord causó curiosidad por parte de los hinchas del FC Bayern y de cientos de seguidores del guajiro, que tomaron en broma lo sucedido e igual lo felicitaron por los dos goles que hizo ante un gran rival como PSG.



Luis Díaz en Champions League // Foto: AFP

Los impresionante números del colombiano en Alemania

El salto de Luis Díaz al fútbol alemán no solo marcó uno de los fichajes más llamativos del mercado de verano de 2025, sino que también confirmó la apuesta del FC Bayern por un jugador en pleno crecimiento. Tras su destacada etapa en el Liverpool, el guajiro llegó a Múnich en julio por 69 millones de euros, una cifra elevada que, tres meses después, parece quedarse corta frente a su rendimiento.

Desde su debut, Díaz se ha convertido en una pieza clave del equipo bávaro. Ha disputado 14 partidos entre Bundesliga y Champions League, donde ha firmado números que pocos logran en tan poco tiempo: 9 goles y 5 asistencias, para un total de 14 participaciones directas en anotaciones.

Luis Díaz // Foto: AFP