Confirman malas noticias para Muñoz y Lerma luego de ganar la Community Shield con el Crystal Palace

El Crystal Palace, equipo en el que militan los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, y que derrotó al Liverpool en la final de la Community Shield, no podrá disputar la Europa League en la temporada 2024-2025 pese a haberse clasificado como campeón de la FA Cup.

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) ratificó la sanción impuesta por la UEFA por incumplir las reglas sobre multipropiedad de clubes, lo que obliga al conjunto londinense a competir en la Conference League.



¿Por qué se quedará sin Europa League el Crystal Palace?

El fallo se conoció este lunes desde Lausana, sede del TAS, y confirma que el Crystal Palace infringió el reglamento al mantener vínculos accionarios con otro club participante en competiciones europeas.

Según el dictamen, John Textor, fundador de Eagle Football Holdings y exmiembro del consejo de administración del Palace, poseía acciones tanto en el equipo inglés como en el Olympique de Lyon, clasificado para la Europa League.

La UEFA establece que para cumplir con la normativa, cualquier accionista con participación significativa en dos clubes debe desprenderse de dichas acciones antes del 1 de marzo del año de la competición.

Aunque Textor vendió su 43 % de participación en el Crystal Palace a finales de junio al empresario Woody Johnson, la operación se realizó después del plazo límite, lo que llevó a que la organización excluyera al club de la segunda competición europea más importante.

El TAS señaló que “la normativa de la UEFA es clara y no ofrece flexibilidad a los clubes que no cumplen con la normativa en la fecha de evaluación”, y desestimó el argumento del Crystal Palace de que había recibido un trato desigual en comparación con Nottingham Forest y Lyon.

¿Se quedará sin competencia europea el Crystal Palace?

La decisión definitiva otorga la plaza en Europa League al Nottingham Forest, séptimo clasificado en la Premier League 2023-2024, mientras que el Olympique de Lyon también mantiene su cupo en el torneo, por lo que el Palace jugará la Confference League.

Este revés deportivo llega justo un día después de que el Crystal Palace lograra un triunfo histórico al conquistar la Community Shield. El equipo dirigido por Oliver Glasner venció al Liverpool en la tanda de penales (3-2) tras un empate 2-2 en el tiempo reglamentario, consiguiendo así el segundo título oficial de su historia.

En el encuentro disputado en Wembley, Jean-Philippe Mateta anotó desde el punto penal para igualar el marcador en la primera mitad, y Ismaila Sarr firmó el 2-2 definitivo a trece minutos del final.

En la definición desde los once metros, el portero Dean Henderson detuvo los lanzamientos de Alexis Mac Allister y Harvey Elliott, mientras que Mohamed Salah envió su disparo por encima del arco. Pese a algunos fallos propios, el Palace aseguró el trofeo, sumando este logro a la FA Cup obtenida meses atrás.

Sin embargo, el resultado deportivo no cambia la situación internacional del club. Con la confirmación del TAS, Daniel Muñoz y Jefferson Lerma deberán disputar la próxima temporada la UEFA Conference League en lugar de la Europa League, torneo al que el equipo había accedido inicialmente como campeón de copa.