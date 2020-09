Malos tratos del DT hacia los jugadores: la explicación de Pipe Pardo a la crisis del Toluca

El jugador colombiano Felipe Pardo, en diálogo con la televisión mexicana en la previa del juego entre Pachuca y Toluca este jueves, aseguró que la crisis de su anterior equipo (Toluca) posiblemente se debe a malos tratos de parte del cuerpo técnico hacia algunos de los jugadores de los ‘Diablos Rojos’.

“Es más que todo a la hora del trato hacia el jugador. No tanto los directivos, la directiva te trata muy bien. Tuvimos algunos momentos en donde La Volpe trataba muy fuerte a algunos jugadores y trataba de darles palo para que sobresalieran y creo que esa no es la forma. Conmigo nunca hubo malos tratos por parte de él”, manifestó a TUDN.

En diálogo con Blog Deportivo, Pardo, hoy jugador del Pachuca y quien estuvo en los Diablos Rojos entre 2019 y 2020, manifestó que con Ricardo La Volpe nunca tuvo problemas, aunque presenció tratos irregulares de él hacia otros jugadores.

Manifestó, además, que su situación en el club rojo cambió con la llegada del actual entrenador, con quien nunca tuvo una relación de afinidad.

Lo que dije lo dije en la previa del partido. Me hicieron una entrevista por un canal mexicano y dije esas declaraciones porque así fue. Eso fue lo que yo viví. Cuando yo me refiero a lo de La Volpe es cierto. Conmigo no tuvo ningún problema, al contrario, fue un DT que me aportó bastante manifestó.

Pardo agregó que todo cambió cuando salió La Volpe del equipo y llegó el entrenador actual, José Manuel de la Torre, con quien nunca encontró el rumbo y sus decisiones nunca lo favorecieron.

“Las decisiones que tomó (De la Torre) fueron malas hacia mí y hacia el equipo (…) Esto no lo digo yo, lo dicen varios compañeros que tuve en el Toluca. Las cosas allá no están fáciles, la situación sigue igual que cuando yo estaba. El trato, no te dicen qué hacer, cómo jugar y te tratan a veces mal”, aseguró Pardo en BLU Radio.

Desde que yo llegué a México nunca había sentido esa indiferencia hacia mí. Llevo dos años en México y el primer año y medio fue todo muy bueno, el trato de los directivos fue muy bueno. Con la llegada del nuevo entrenador cambiaron muchas cosas dijo pardo.

Asimismo, indicó que para que el Toluca empiece a salir de la crisis deportiva actual necesita cambiar su entrenador y permitir la llegada de un estratega con otra visión, con ganas y experiencia para que le pueda aportar “mucho más a esta gran institución”.

*Escuche la entrevista en Blog Deportivo: