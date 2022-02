Marco Verratti es el primer futbolista en comprar una isla en el metaverso

Marco Verratti habló con ‘La Gazzetta dello Sport’ acerca del metaverso, el mundo paralelo hecho realidad virtual en el que uno puede estar representado en un avatar.

The Sandbox por Exclusible puso a la venta 25 islas digitales y Verratti fue uno de los primeros compradores.

Publicidad

“Tenía muchas ganas de llegar primero a este objetivo, creo mucho en las nuevas tecnologías y en eso quería ser un precursor de los tiempos y un ejemplo a seguir para muchos otros. Honestamente, nunca pensé que fuera una locura. Inmediatamente creí que era una idea loca y que podía divertirme”, señaló al medio.

Sobre su acercamiento a esta tecnología dijo: “Ya me había intrigado cuando me lo contaron, luego conocí a Thibault de Exclusible y sentí ganas de invertir en este proyecto. Mi amigo Gian Luca Comandini consintió el entusiasmo que tenía y me ayudó a transformar mi idea en un negocio real”.

Publicidad

Además, Verratti dice que no es el único interesado en el tema, pues sus compañeros de vestuario también lo están pensando. “No se sorprendieron, al contrario: muchos de ellos ahora quieren participar. Ya hemos tenido experiencias similares con Neymar y Paredes, por ejemplo, comprando un Bored Ape (coleccionable de NFT, ED)”, explica.

Publicidad

Como jugador y referente del fútbol mundial, Marco no dio muchos detalles de lo que habrá en la isla, pero lo que no se puede negociar es que haya un estadio. “No puedo revelar los detalles todavía, pero claramente también habrá un estadio. El primer partido en el metaverso se jugará mucho antes de lo que te imaginas, en mi opinión lo lograremos en 2022″.

Por último, Verratti dijo quién tendrá acceso a este lugar en el metaverso, “A la isla iría con mi esposa. Todo esto es para ella. Luego para los amigos y fans habrá la oportunidad de visitar la isla y comprar departamentos, pero por ahora no me dejan decir más…”.

Publicidad

Siga y escuche el podcast de El Consultorio: