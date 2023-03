"Me falta para ser el mejor portero": 'Dibu' Martínez habló de su ambición como golero y su premio

Este lunes, 27 de febrero, el arquero Emiliano 'Dibu' Martínez fue nombrado como el mejor portero del mundo en 2022, según los premios The Best de la FIFA. El golero argentino habló con TyC Sports del momento que vive en su carrera y aseguró que fue la recompensa de su trabajo duro como futbolista.

"Obviamente el trofeo fue un mimo a mi carrera, así lo llamé yo, fue un abrazo y una caricia de cuando salí a los 18 años de mi casa en Mar de Plata. Estoy obsesionado para lograr más cosas con la selección (...) Yo le mandé un mensaje al grupo de los chicos y les dije que gracias por hacerme esto, obviamente, esto es gracias a ellos, me hubiera gustado decir el nombre de todos los que me ayudaron a lograr esto, pero las emociones y las lágrimas me venían a los ojos. Les hice recordar que vamos por más", expresó el 'Dibu' Martínez.

Asimismo, el golero de la selección de Argentina habló si realmente se considera el mejor portero del mundo, que, según él, no lo es y aún le falta mucho para acercarse a ese galardón.

"Ganar en Brasil en el Maracaná después de 28 años, ganar a los campeones de Europa en Wembley y ganarle a los últimos campeones del mundo en Qatar no es para menos. Todavía nos falta mucho, he jugado 26 partidos con la selección, Romero jugó 100 partidos y tiene 44 arcos en cero (...) Quiero superar el chiquito que hizo un buen trabajo con la selección, pero tuvo la mala suerte de perder", dijo.

Martínez aseguró que es el momento para la selección de Argentina se comporta en cada partido como lo que son: campeones del mundo, por ende, cada duelo deben dejar más que el 100 % para cosechar más triunfos con la albiceleste con miras a la Copa América 2024 y las Eliminatorias.

Por otro lado, el 'Dibu' decidió hablar, nuevamente, de su polémica actitud en el terreno de juego, en especial, por su relación con Kylian Mbappé durante la final del Mundial, que, según él, entendió la frustración del francés, pero sabe que él tiene mucha carrera por delante para cosechar cosas históricas.

"Le dije que se levanté y que mire para adelante porque la vida da revancha. Que no tenía que estar en el suelo, sino de pie por el partido que hizo, o sea, me metió cuatro goles, el que tenía que estar en el piso soy yo", puntualizó.