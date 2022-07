“Me toca un reto muy difícil con Colombia. Ojalá las cosas me salgan como en Melgar”: Néstor Lorenzo

Este domingo, 3 de julio, el técnico argentino Néstor Lorenzo se consagró campeón del Torneo Apertura de la primera división del fútbol peruano con Melgar de Arequipa, tras empatar a ceros en su visita al Alianza Atlético.

Con el empate, el Melgar sumó 41 puntos y aventajó en una unidad a Sport Huancayo que venció 3-2 a domicilio a Sport Boys y llegó a 40 puntos.

Frente a esto, el ex asistente técnico de José Néstor Pékerman, en su era con el seleccionado ‘Tricolor’, expresó cómo se sentía tras obtener el título en el primer y único equipo que ha dirigido.

"La mayor sensación es un sueño cumplido. Le prometimos a los jugadores que íbamos a lograr cosas importantes y hoy se coronó. Fue un partido muy difícil y accidentado", dijo a la prensa Néstor Lorenzo, que deja al elenco peruano para dirigir a la selección de Colombia la próxima semana.

En efecto, Lorenzo se despedirá del Melgar el miércoles, cuando el elenco arequipeño reciba al Deportivo Cali en el partido de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana, tras igualar sin goles en la ida.

"Me toca un reto muy difícil que lo asumo con mucha ilusión que es la selección de Colombia. Ojalá las cosas me salgan como me salieron acá, con tiempo y trabajo", comento Lorenzo.

El Apertura fue el primero de los dos torneos que conforman la liga de Perú, que finalizará en octubre ya que un mes después se iniciará el Mundial de Catar 2022 .

La próxima semana empezará el torneo Clausura, que se jugará con sistema de todos contra todos en 19 fechas, al igual que se disputó el Apertura.

El ganador del Clausura enfrentará al Melgar por el título de Liga de 2022. En caso de que el equipo de Arequipa gane el Clausura será el campeón nacional del año.

