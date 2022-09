Messi, la ficha clave con la que Argentina espera volver a conquistar la Copa del Mundo

Con Lionel Messi, la selección argentina , entre las favoritas a ganar el Mundial de Catar-2022, acelerará la preparación rumbo a la cita máxima cuando enfrente el viernes a Honduras, en un amistoso en el Hard Rock Stadium de Miami.

Clasificada con mucha anticipación al Mundial, la albiceleste se prepara con la autoestima en alza luego de conquistar la Copa América de Brasil-2021 y la 'Finalissima' en junio pasado ante Italia (3-0), el campeón europeo.

A dos meses del Mundial, el entrenador Lionel Scaloni sólo parece tener pocas dudas en la nómina definitiva que llevará a Catar.

Por lo tanto, el duelo del viernes ante Honduras y el del martes próximo frente a Jamaica, en Nueva Jersey, asoman como pruebas para los jugadores que aún no se han ganado un lugar en el plantel que irá a Catar.

En esa situación está el estelar Paulo Dybala, que luego de siete años fue liberado por Juventus y se mudó a la AS Roma en la Serie A de Italia, para lograr ritmo de juego en el equipo de José Mourinho y ganar una plaza en la nómina definitiva de 26 convocados.

"Tomé la decisión (de ir a Roma) pensando en el Mundial y en la Selección. Jugué muchos años en Juventus y sabía que era difícil seguir en Italia, pero conocía la competición y la adaptación no me iba a costar. Queda muy poco para el Mundial, y la verdad es que se siente la ansiedad", destacó el delantero, de 28 años.

En la formación argentina, una de las bajas inesperadas será la del zaguero Cristian Romero (Tottenham Hotspur, Inglaterra) que no logró conseguir a tiempo el visado de ingreso a los Estados Unidos, algo que sí logró su colega de zaga Lisandro Martínez (Manchester United).

Desde ya, quien acaparará gran parte de las miradas y los focos será el astro Lionel Messi, que comenzó en buena forma la temporada en París Saint-Germain, luego de un primer año discreto en el poderoso club de la capital francesa.

¿Cómo enfrentar a Messi?

Del lado centroamericano, su director técnico, el argentino Diego Vázquez, afirmó que su equipo "debe ser valiente" en el cruce ante Argentina.

"Es natural que todos tengamos miedo ante la circunstancia de enfrentar a un equipo poderoso. Sin embargo, la recomendación para los jugadores es tratar de disfrutar este partido", dijo.

¿Cómo frenar a Messi?,"Es la pregunta del millón", dijo el DT. "Vamos a tener una estrategia para eso y esperamos poder hacerlo. Nosotros entendemos que es el mejor jugador del mundo", expresó al llegar a Miami.

Vázquez, reemplazante del colombiano Hernán 'Bolillo' Gómez, asumió la conducción del once 'catracho' en mayo pasado y condujo al combinado centroamericano en tres compromisos, con dos triunfos y una derrota: en la Liga de las Naciones de la Concacaf. Previamente dirigió por ocho temporadas al local Motagua, con el que logró 5 títulos de Liga.

