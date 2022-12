México creó comisión de notables que acompañarán el proceso de paz en La Habana

La canciller mexicana, Claudia Ruiz Massieu, presentó el pasado 26 de noviembre a los miembros de esa comisión, la que denominaron Amigos por la paz de Colombia, dispuestos a acompañar el proceso de paz.

El Grupo de Amigos está conformado por Leonardo Curzio (periodista), Juan Ramón de la Fuente (ex Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y ex secretario de Salud), Enrique Florescano (historiador e investigador), Javier Garciadiego (historiador e investigador), Guadalupe González, Rosario Green (ex canciller), Ángeles Mastretta (escritora), Federico Reyes-Heroles (polítólogo), Bernardo Sepúlveda Amor (ex canciller) y Diego Valadés (constitucionalista).

Según la ministra de Relaciones Exteriores de México, la idea es dar apoyo al proceso para que “traiga paz y prosperidad a Colombia y a Latinoamérica”.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Sigue la puja por el salaria mínimo en Colombia el Consejo Gremial y el gobierno proyectan la inflación al 6,5 % con lo que el aumento ofrecido es 0,3% sobre la inflación.

-La Fiscalía General adelantó una redada a gran escala en contra de abusadores de menores, la operación deja más de 400 capturas entre ellas la de un miembro de la Policía Nacional.

-Aún no ha sido identificada la mujer de aproximadamente 35 años que fue encontrada sin vida en el parque natural de los Nevados, en Villamaría, Caldas; al parecer era un habitante de la calle que llevaba varios días por la zona.

-Cuba y Estados Unidos restablecieron su servicio postal tras décadas de aislamiento y como parte del proceso de restablecimiento de relaciones.

-La Procuraduría General llamó a juicio a tres integrantes del Cuerpo de Bomberos de Bogotá por su presunta responsabilidad en la muerte de un menor de edad cuando se encontraba participando en el curso de ‘bomberitos’.

-Estudiantes de la Universidad de los Llanos denuncian irregularidades y artimañas políticas para la elección del nuevo rector.