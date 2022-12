Mourinho seguiría interesado en llevarse a James para el Manchester United

De acuerdo con Pipi Estrada, periodista del programa deportivo El Chiringuito de España, la posibilidad de que James Rodríguez llegue al Manchester United podría ser un hecho, pues José Mourinho quiere que el colombiano se sume al conjunto inglés para jugar la próxima temporada.



“El caso de James Rodríguez no se va a resolver. Mourinho va a por James, va a por él. No sé cómo será la negociación pero le quiere y James quiere irse, el Real Madrid no se va a llevar ningún disgusto porque James se marche”, dijo Estrada.



También indicó que si James aprovechara la oferta, con su ausencia “habría más espacio para que llegue Ceballos”.



Por ahora, el futuro del 10 del Real Madrid es incierto. Lo que sí está claro es que según Forbes, Rodriguez se encuentra en el puesto número ocho de los deportistas menores de 26 años mejores pagos en el planeta.