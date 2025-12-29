En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Trump y Venezuela
Salario mínimo
Emergencia económica
Asamblea Constituyente

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Operan "con éxito" del corazón a reconocido entrenador de fútbol de Italia

Operan "con éxito" del corazón a reconocido entrenador de fútbol de Italia

El técnico de 66 años también ha dirigido al Napoli, Chelsea, Juventus y el Empoli. De hecho, en el 2020 ganó la liga italiana con la Vecchia Signora.

Publicidad

Publicidad

Publicidad