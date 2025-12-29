Operan "con éxito" del corazón a reconocido entrenador de fútbol de Italia

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El italiano Maurizio Sarri, entrenador del Lazio, se sometió este lunes "con éxito" a una operación de fibrilación auricular, condición que provoca un ritmo cardíaco irregular.
"El Lazio comunica que el entrenador Maurizio Sarri, tras ser diagnosticado con fibrilación auricular, ha sido sometido en el Policlínico Tor Vergata a una intervención de ablación transcatéter con tecnología PFA", informó el Lazio.
"La intervención, realizada por el profesor Andrea Natale, pionero a nivel internacional y con más de treinta años de experiencia en el tratamiento de esta patología, se ha desarrollado con éxito", añadió el club 'biancoceleste'.
El técnico, de 66 años, necesitará varios días de reposo antes de volver a ponerse al frente del equipo.
El Lazio, que empató su último duelo de Serie A ante el Udinese, en un partido que acabó con polémica y un comunicado de los romanos por la actuación arbitral, se medirá el próximo día 4 de enero ante el Nápoles, equipo al que Sarri entrenó en el pasado.