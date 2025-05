Pocos lo saben, pero asistente técnico de Real Betis fue campeón con Millonarios

Revisar la historia de Millonarios es mirar que en sus filas pasaron futbolistas de talla mundial. El ejemplo siempre será Alfredo Di Stéfano, quien luego dio el salto al Real Madrid dejando un recuerdo imborrable en la historia albiazul, pero, por supuesto, no fue el único que pasó por la capital colombiana.

Adolfo Pedernera, Goycochea, Julio Cozzi, Néstor Rossi, Alfredo Castrillo, entre otros, han sido parte de la historia del cuadro embajador, pero uno aún se mantiene activo en el mundo del fútbol y hace parte del cuerpo técnico de Pellegrini en el Real Betis, que no solo estuvo en Millonarios, sino que, incluso, fue campeón.

Millonarios // Foto: X @MillosFCoficial

Publicidad

Rubén Cousillas, el histórico que fue campeón en Colombia

Nació Roque Pérez, Argentina, el 9 de mayo de 1957. Debutó en 1979 en Almagro y rápidamente su buen nivel llamó la atención de diferentes clubes del continente y llegó a Millonarios en 1987 en donde pudo disputar 53 partidos hasta el 88 cuando salió al Deportivo Mandiyú.

Pese que su paso por Colombia fue corto, Cousillas conquistó la estrella 12 con la camiseta albiazul en 1987 siendo unas de las figuras del equipo dirigido por Luis García. Lo curioso de esto es que fue el portero de la zona defensiva de Alberto Gamero compartiendo vestuario también con Mario Vanemerak, Eduardo Pimentel y Arnoldo Iguarán.

Rubén Cousillas // Foto: AFP

¿Por qué Rubén Cousillas estuvo en Colombia? Cumplió una promesa

En el momento que el argentino llegó a territorio colombiano, su familia pasaba un mal momento por una enfermedad que sufría su hermano que hicieron que todo fuese más difícil para el entonces golero albiazul. Pero fue él quien le pidió que le trajera el título con Millonarios para demostrarle que era un gran portero.

Publicidad

"Yo quería cumplir con la palabra, llevándose el título. En el guante tenía la foto de mi hermano y con la humedad de la cancha, se me había desteñido y me había quedado parte de su cara en el guante, cuando iba a atajar el penal definitiva, le pedí que me ayudara y me tiré para la izquierda. Fue una cosa rara, cosas del destino", contó, según un archivo de La Casa Azul.