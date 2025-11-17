Presidente de la FIFA pone a Colombia como favorita para el Mundial: "Muy buenos"

Néstor Lorenzo trabaja en conseguir la lista perfecta de 30 futbolistas que irán al Mundial 2026, aprovechando los últimos partidos amistosos y consiguiendo buenos resultados. Tanto así que ha llamado la atención de grandes figuras internacionales que ven a la tricolor como una selección a seguir en este certamen.

El más reciente en elogiar el rendimiento de la selección cafetera fue nada más nada y nada menos que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que, en diálogo exclusivo con Gol Caracol, expresó su admiración por el trabajo que ha hecho Néstor Lorenzo y ve al equipo como candidato de esa edición.

“Estadio lleno, todos con la camiseta de Colombia, fenomenal, un público excepcional, una hinchada única en el mundo. Creo que la Selección Colombia tiene un muy buen equipo, va a ser una de las favoritas del Mundial, seguro. Hay muchísimos colombianos, el 'Pibe' Valderrama, de estos James Rodríguez, hay muchos, todos los once, los que están en el banquillo también. Todos son muy buenos”, dijo el presidente de la FIFA sobre sus impresiones sobre la tricolor, aumentando la ilusión de los hinchas.

Gianni Infantino, presidente de la Fifa Foto: AFP

Cabe recordar que, previo al Mundial de 2022, expresó su elogio a la selección de Argentina y su afición, que, poco después, terminaría conquistando el torneo en un certamen inolvidable en donde Lionel Messi alzó la Copa del Mundo.

“El reglamento por el Mundial es el que conocemos, vamos a intentar que los árbitros sean los mejores del mundo, que todos la pasen bien”, contó.



Estas declaraciones del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, emocionaron a miles que sueñan ver a la tricolor conquistar la Copa del Mundo, retomando el gran nivel que tuvo hace más de un año cuando estaba invicta venciendo a rivales como España, Alemania y Brasil.

Por ahora, la Selección Colombia enfrentará su próximo partido este 18 de noviembre frente a Australia, duelo que se podrá ver EN VIVO, online y gratis con el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio.