¿Quién es Taty Castellanos, el autor de cuatro goles contra el Real Madrid?

El argentino Taty Castellano hizo historia este martes, 25 de abril, con el Girona en el partido que jugó contra el Real Madrid. Por la fecha 31 de LaLiga el delantero celebró en cuatro oportunidades, una situación poco habitual para el equipo merengue.

En el primer tiempo, Taty Castellano marcó doblete, en los minutos 12 y 24, en Montilivi ante el Real Madrid (2-1), que en el minuto 34 descontó con el brasileño Vinícius Júnior.

En la etapa complementaria siguió la faena para Taty Castellanos, pues recién comenzando el segundo tiempo anotó el tercero en su cuenta personal (46) y luego concretó su póker en el minuto 62.

El récord de Taty Castellanos

Publicidad

De acuerdo con el especialista en datos Míster Chip, el delantero argentino es el sexto jugador en marcarle en toda la historia al Real Madrid cuatro goles en un mismo partido de la liga española.

De hecho, es el primero en hacerlo desde la última vez que ocurrió un hecho similar, es decir, 76 años después, pues en esa ocasión fue Esteban Echevarría con el Real Oviedo el 21 de diciembre de 1947.

¿Quién es Taty Castellanos?

Publicidad

El jugador, quien actualmente milita en el Girona, tiene 24 años y nunca jugó en Argentina, pese a que estuvo cerca de llegar en el 2022 a River Plate, pero no se concretó su compra porque era más económico el paso del colombiano Miguel Ángel Borja.

Taty Castellanos se probó en su juventud con Lanús y River, pero no logró convencer a esos equipos. Sin embargo, eso no lo detuvo y en el 2017 debutó con Universidad de Chile. Luego, en el 2018, llegó a la MLS, específicamente al New York City, club con el que logró la bota de oro en el 2021 y en el 2022 fue cedido al Girona.

Le puede interesar: 'Historias detrás de la historia'