Ramón Jesurún le propuso al presidente de la FIFA que los mundiales sean cada tres años

En medio del debate que hay en la FIFA para decidir cuáles países serán sede del Mundial 2030, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, le dio una "pequeña idea" a Gianni Infantino para el futuro de la competición.

"Ayer Ramón Jesurún se acercó a Infantino y le susurró su proyecto que consta en dos partes: la primera, que los mundiales sean en vez de cada cuatro años o de dos, como proponía él, sean de tres. No habría Mundial en 2025, lógicamente, pero que después de eso no haya uno en 2029 y en 2032 (...) Más allá de que esto es fuerte, creo yo, que lo más significativo es que el proyecto comprende un Mundial en 2030 de forma extraordinaria por el ser el Centenario a disputarse en Uruguay y Argentina con los ocho selecciones que han salidos campeones del mundo", reveló Juan José Buscalia, periodista de Blu Radio, en Blog Deportivo.

Asimismo, Buscalia aseguró que esto nace por el temor que hay en Conmebol en compañía del presidente Alejandro Domínguez por la sede que disputan para 2030, pues Marruecos, Portugal, Ucrania y España son los más fuertes en la disputa de sede para ese año.

Si bien, según Juan José Buscalia, a Jesurún no le respondieron nada, la idea quedó sonando en la cabeza de Gianni Infantino.

"Hasta él (Jesurún) me autorizó contar esto porque él no quiere hablar con la prensa. Me decía que el formato sería atractivo, dos grupos de cuatro, los dos mejores se encuentran en semifinales y final", añadió.

Por el momento, la UEFA se mantiene firme en su deseo de ser sede del Mundial 2030, por eso, le ha apostado al apoyo de la confederaciones africanas para tener mayoría de votos en el Congreso de la FIFA.

En caso de darse un nuevo campeón en Estados Unidos, México y Canadá en 2026, también jugaría este certamen mundial. Esta idea es 100 % de Ramón Jesurún, aseguró Buscalia.