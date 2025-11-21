En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Universidad Nacional
Verónica Alcocer
Maduro
Liga colombiana

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Saeta y la emotiva historia de la camiseta de Haití: la marca colombiana estará en el Mundial 2026

Saeta y la emotiva historia de la camiseta de Haití: la marca colombiana estará en el Mundial 2026

La marca colombiana terminó patrocinando a la selección de Haití, que regresa al Mundial tras 52 años.

Publicidad

Publicidad

Publicidad