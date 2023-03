"Se parece a Macnelly Torres, con más dinámica": DT sobre Jordan Barrera, figura de selección sub-17

Roberto Peñalosa, exjugador profesional y quien fue técnico de divisiones inferiores, habló en Blog Deportivo sobre Jordan Barrera, figura de la Selección Colombia Sub-17 en el más reciente partido del sudamericano de la categoría ante Uruguay, que finalizó igualado (0-0).

Peñalosa, comparó un poco a Jordan con el juego que llegó a mostrar el centrocampista barranquillero Macnelly Torres, eso sí, aclaró que el juvenil tiene "más dinámica" y el "pasegol" del exjugador de Atlético Nacional y Junior de Barranquilla.

"No tiene remate, pero siempre se le ha visto esa habilidad, es encarador. Algo que hay que ponderar (y) es el carácter. Me agrada que en la Selección Colombia también sea capaz de hacerlo", complementó Peñalosa sobre Jordan Barrera.

Además, el extécnico de las inferiores reveló que, en Junior, Jordan "tuvo un proceso alimenticio y nutricional larguito", el cual acompañaron, dijo porque, conocían sus condiciones: "habilidad, pasegol y dinámica".

"Lo tuve haciendo una pretemporada y siempre se ha destacado por habilidad, creatividad y es muy inteligente. Tiene algo que es muy difícil de encontrar: liderazgo y carácter, lo ha demostrado en todas las competencias", prosiguió.

Finalmente, Peñaolsa contó que Jordan "iba a los entrenamientos con Junior y los profesionales le daban duro, pero no se achicopalaba, al contrario, pedía más la pelota" y detalló que "la función de Jordan es enganche natural, pero él no se ha quedado en no marcar ni llegar al área", por lo que "puede adaptarse a jugar de interior y de extremo".

Escuche la entrevista completa en Blog Deportivo: