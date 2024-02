Sebastián Pérez, entre los mejores 20 futbolistas del mundo en reconocido estudio de CIES

El antioqueño Sebastián Pérez está en el top 20 de los mejores futbolistas del mundo en una reconocida estadística del Centro Internacional de Estudios Deportivos (CIES). Se trata de los jugadores que mejores porcentajes tienen al momento de retener el balón bajo alta presión del rival.

Esta estadística se midió en 28 ligas del mundo luego de analizar tres aspectos: velocidad del atacante y del defensor, distancia entre ambos futbolistas y el ángulo que los separa.

En la casilla 17 aparece Sebastián Pérez, quien tiene un porcentaje a favor de 89.7 %, siendo superado por reconocidas estrellas del fútbol como Rodri Hernández, del Manchester City (92.1%); Frenkie de Jong, del Barcelona (91.8%); Toni Kroos, del Real Madrid (also 91.8%), y Granit Xhaka, del Bayer Leverkusen (91.6%).

"Quedé un poco sorprendido, pero muy contento por el reconocimiento (...) En esta última temporada he sentido que mi juego ha madurado, ya con 30 años he ganado cierta experiencia, en mi cuarta temporada jugando acá en Portugal, con equipos de muy buena intensidad, como Porto, Benfica, Sporting, que son equipos que marcan una intensidad muy alta. Esta temporada he podido guardar la pelota a pesar de la presión tan alta de estos equipos", detalló el volante de recuperación en Blog Deportivo.

Sebastián Pérez jugando en Portugal Foto: AFP

El mediocampista también opinó que está en una fase de su carrera en la que ya sabe leer más el juego, por lo que puede anticiparse a una jugada y así aportar a la salida desde la zona defensiva del Boavista.

Cuatro colombianos, en la importante estadística

El exjugador de Atlético Nacional Sebastián Pérez no es el único en esta lista, también aparecen futbolistas que están en la liga mexicana y estadounidense.



17. Sebastián Pérez (Boavista-Portugal) - 89.7 %

43. Cristian Rivera (Xolos de Tijuana-México) - 88.2 %

47. Diego Chará (Portland MLS) - 88 %

82. Nelson Palacio (Real Salt Lake-MLS) - 86 %

Sebastián Pérez sigue siendo vegetariano

El colombiano detalló que sigue alimentándose a punta de vegetales y con otro tipos de proteínas como granos, tofu, entre otros alimentos, que lo ayudan a tener un buen rendimiento deportivo.