Sebastián Viera: “Siempre me quedé en Junior porque me querían, pese a tener ofertas de otro lado”

El arquero uruguayo Sebastián Viera habló con el periodista Fabio Poveda, de Blog Deportivo, sobre su salida del Junior de Barranquilla luego de 12 años en la institución , donde ganó siete títulos y disputó 638 partidos en competencias nacionales e internacionales.

El portero aclaró que nunca quiso estar por encima del club o de las decisiones técnicas de los entrenadores, de hecho, recalcó que son falsas las versiones que indican que su salida se da porque no acepta ser suplente en el equipo. Indicó que respeta el proceso del ‘Bolillo’ Gómez y por eso comprende que no sea tenido en cuenta para la próxima temporada.

“No le reprocho nada y se lo dije delante de todo el grupo. Yo no le tengo bronca y le aprendí. Lo único que le dije es que si me hubiera gustado que él me hubiera dicho (la salida), no Fuad. Crecí como persona y como jugador”, dijo.

Viera también comentó que se quedó en el Junior por más de 10 años porque se sentía querido, pese a las ofertas que llegaban de otros equipos, que, según él, en ocasiones superaba el factor económico que tenía en el mismo equipo tiburón.

Publicidad

“Yo no quería ser una carga para el club, yo no quiero incomodar. Fuad Char también me dijo que siga en el club desde la parte formativa, pero le dije que no era para mí, porque si paso a otro cargo es porque sea un reconocimiento a los conocimientos que tengo (…) Esto no es un retiro del fútbol, es un retiro del Junior”, añadió.

¿Le hizo cajón a entrenadores?

Sebastián Viera dijo que no es “monedita de oro” para caerle bien a todos los entrenadores e incluso manifestó que algunos técnicos llegaban “precavidos” al equipo porque habían escuchado versiones de que él era complicado, pero, según él, cuando lo conocían personalmente, cambiaba la percepción.

Publicidad

“Ningún técnico vino a hablar mal de mí. Yo entrenó a doble jornada, soy uno de los que primero llego al entrenamiento y uno de los últimos en irme”, concluyó.

Asimismo, comentó que con el profesor Alberto Gamero, en su breve paso por el Junior, nunca hubo mala relación e incluso en las concentraciones se quedaban jugando parqués hasta las 11:00 de la noche. Comentó que fue falso el audio en el que supuestamente intentó hacerle “cajón” y le dolió que el entrenador no saliera a desmentir esa versión en la prensa.

Le puede interesar: