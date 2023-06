Sebastián Viera se despide del Junior con conmovedor mensaje: "Di lo mejor de mí"

Este jueves, 1 de junio, a través de un comunicado, se confirmó que Sebastián Viera no seguirá vistiendo los colores del Junior de Barranquilla, esto tras que el club dijera que en una decisión de mutuo acuerdo se suspendió el contrato antes de lo esperado entre los Char y el uruguayo.

"De común acuerdo, las partes han decidido poner fin anticipadamente al vínculo contractual que originalmente tenía fecha de vencimiento en diciembre de 2023. Queremos expresar nuestra sincera gratitud a Sebastián por todos estos años dedicados de trabajo en el Junior", informó el comunicado.

Es por esto que, a través de su cuenta de Instagram, Sebastián Viera se despidió de la afición del Junior de Barranquilla por más de 12 años de estadía en la capital del Atlántico, además del apoyo que siempre recibió él y toda su familia.

"Llegué a Barranquilla sin imaginarme, que duraría tanto en una ciudad y un país que me hizo sentir como en casa, y que ahora se convirtió en mi hogar. Le di a Junior lo mejor de mí por más de 12 años. Alegrías, altibajos, momentos difíciles, pero siempre con toda la profesionalidad, disciplina y lealtad defendí el arco rojiblanco", manifestó el golero uruguayo.

Asimismo, Sebastián Viera revivió los siete títulos que consiguió con el Junior de Barranquilla: 3 Ligas, 2 Superligas y 2 Copas. Premios que llevará, según él, tatuados en su piel para toda la vida.

"Quiero agradecer de manera especial a toda la familia Char, quienes me abrieron las puertas y me dieron toda la confianza (...) A mis compañeros, dirigentes, colaboradores que permitían que nuestro trabajo fuera el mejor y sobre todo, a la hinchada, que me dieron todo su apoyo y cariño siempre", añadió Viera en su mensaje de despedida.

Por ahora, se desconoce cuál será el futuro de Sebastián Viera, pero, según el Junior, el uruguayo escribió una parte importante del equipo que servirá para "inspirar a las futuras generaciones de seguidores".

