Sebastián Villa, a indagatoria por caso de abuso sexual: prensa argentina filtró citación

El jugador de Boca Juniors Sebastián Villa , fue citado a declarar en una indagatoria que se realizará el próximo viernes, 24 de junio, por el caso de abuso sexual en su contra. El colombiano deberá presentarse en la Fiscalía Especializada de Violencia de Género de Esteban Echeverría, departamento judicial de Lomas de Zamora, en Argentina.

Según medios argentinos , que filtraron la citación, Villa deberá estar a las 7:30 de la mañana en la Fiscalía para rendir testimonio sobre los hechos de violencia y abuso por los que fue denunciado hace varias semanas; su exnovia Tamara Doldán declaró públicamente, luego de la denuncia penal, que el futbolista la “violentó y abusó” en la noche del 26 de junio del 2021.

Justamente, luego de presentar pruebas y testimonios, el pasado 10 de junio el juez Javier Maffucci Moore rechazó el pedido de detención contra Villa que había solicitado la fiscal Vanesa González, quien lleva el caso. Sin embargo, ahora tendrá que dar su versión en medio de la polémica que ha desatado este hecho en Argentina.

Testimonio de Tamara Doldán

"Esa noche fue terrible, me hirió en todos los sentidos", dijo la joven de nacionalidad argentina. "Fue la peor noche de mi vida. Me arruinó la vida", agregó en entrevista con el canal TN.

Según relató, esa noche salieron a cenar juntos con unos amigos del plantel de Boca, regresaron a la casa del futbolista y, aseguró, estaba alcoholizado y le hizo una escena de celos; la habría abusado tras la discusión. Según ella, la situación se empeoró cuando ya estaba desvestida.

"Sentí miedo porque no sabía qué me iba hacer (...) Pensé que me iba a matar o que me iba a lastimar más todavía", comentó en su momento la mujer.

