Sebastián Villa, en la mira de un club brasileño y uno europeo

El futbolista colombiano de Boca Juniors Sebastián Villa, quien ha estado constantemente en el ojo del huracán por las denuncias de agresión física y sexual que tiene en contra en Argentina, está en la mira de dos clubes: uno brasileño y uno del viejo continente.

Según revelaron en Blog Deportivo este viernes, 10 de marzo, los dos equipos interesados en hacerse con los servicios del delantero cafetero son el Atlético Mineiro, de Brasil, y el Brujas, de Bélgica y donde han jugado diferentes colombianos.

En el mismo programa detallaron que la transferencia de Villa a alguno de los dos clubes tiene varios puntos a considerar, pues tendría que darse en junio para que el antioqueño no se vaya gratis de Boca y el club argentino pueda responderle al Deportes Tolima por el porcentaje que le pertenece.

“A Sebastián Villa se le cumple contrato el 31 de diciembre de esta temporada, así que necesitan venderlo para poder recolectar el dinero y pagarle al Deportes Tolima. En caso de que no lo lleguen a vender, hay una cláusula de que Boca debe responderle al Tolima por ese 30 %”, explicaron.

Sin embargo, el pase al Mineiro podría verse afectado por la situación que ha rodeado al futbolista desde hace unos meses por las denuncias que han impuesto en Argentina mujeres señalándolo de haberlas agredido física y sexualmente.

El periodista Juan José Buscalia también se refirió a esta posibilidad de salida del fútbol argentino y afirmó que el precio por el que se dé la transferencia podría disminuir considerablemente al quedarle poco de contrato, por lo tanto, el Deportes Tolima podría salir no tan beneficiado de la transferencia.

“Si lo venden, el que haría negocio es Boca, el que no es Tolima, a ellos no les conviene que se haga la operación con seis meses de contrato, pues el porcentaje disminuiría. No va a ser el 30 % de 20 millones, va a ser probablemente de 2 millones; lo que podrían ser 6 millones pasarían a ser 600.000 dólares”, explicó Buscalia.

