En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Amazon
Incendio en Bogotá
Arremetida de Trump a Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Secuestran y asesinan a futbolista que cayó en una red de falsos cazatalentos

Secuestran y asesinan a futbolista que cayó en una red de falsos cazatalentos

Según el informe de la Policía local, el cuerpo presentaba lesiones abdominales cuando fue trasladado al hospital.

Futbolista Cheikh Touré
Asesinan a futbolista Cheikh Touré
Foto: X @footmercato
Por: AFP
 /  Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de oct, 2025

La policía de Ghana abrió este lunes una investigación tras la muerte "sospechosa" de Cheikh Touré, jugador de fútbol senegalés de 20 años en Ghana, cuyo cuerpo presentaba lesiones abdominales cuando fue trasladado al hospital.

El comunicado de la policía ghanesa se produce unos días después de las declaraciones publicadas el sábado por los ministerios de Asuntos Exteriores y de Juventud y Deportes de Senegal, según las cuales el jugador habría sido víctima de estafa y de extorsión de fondos a manos de una red de falsos cazatalentos, antes de ser asesinado por sus raptores.

284741_BLU Radio. Fútbol europeo - AFP
284741_BLU Radio. Fútbol europeo - AFP
AFP

Según el ministerio de Juventud y Deportes, Cheikh Touré, que militaba en la academia Esprit Foot de la ciudad de Yeumbeul, llegó a Ghana con la esperanza de realizar unas pruebas en Marruecos, antes de ser secuestrado y asesinado.

El ministerio de Deportes senegalés hizo un llamado a "los clubes, academias, supervisores y padres para redoblar la prudencia ante ofertas no verificadas de test o de traspasos al extranjero".

Por su parte, varios medios internacionales mencionaron que, según información preliminar, la joven promesa del fútbol presuntamente fue engañado por un grupo de personas "malintencionadas" que le habrían ofrecido unas pruebas para unirse a un club de nivel profesional.

Además, se habla de que los responsables de este caso le habrían pedido un un rescate a su familia, pero no lograron reunir la cantidad de dinero que les pedían. De momento, las hipótesis son investigadas.

Le puede interesar:

  1. futbolista ecuatoriano Bryan 'Cuco' Angulo
    Intentan asesinar a futbolista Bryan 'Cuco' Angulo
    Foto: AFP
    Fútbol

    Atacan a tiros a reconocido futbolista: le dispararon cuando llegaba a entrenar

  2. Jesús Buffarini
    Jesús Buffarini
    Foto: redes sociales
    Mundo

    Condenan a responsables del asesinato de reconocido futbolista a la salida de discoteca

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Asesinatos

Ghana

Marruecos

Publicidad

Publicidad

Publicidad