Secuestran y asesinan a futbolista que cayó en una red de falsos cazatalentos

La policía de Ghana abrió este lunes una investigación tras la muerte "sospechosa" de Cheikh Touré, jugador de fútbol senegalés de 20 años en Ghana, cuyo cuerpo presentaba lesiones abdominales cuando fue trasladado al hospital.

El comunicado de la policía ghanesa se produce unos días después de las declaraciones publicadas el sábado por los ministerios de Asuntos Exteriores y de Juventud y Deportes de Senegal, según las cuales el jugador habría sido víctima de estafa y de extorsión de fondos a manos de una red de falsos cazatalentos, antes de ser asesinado por sus raptores.

284741_BLU Radio. Fútbol europeo - AFP AFP

Según el ministerio de Juventud y Deportes, Cheikh Touré, que militaba en la academia Esprit Foot de la ciudad de Yeumbeul, llegó a Ghana con la esperanza de realizar unas pruebas en Marruecos, antes de ser secuestrado y asesinado.

El ministerio de Deportes senegalés hizo un llamado a "los clubes, academias, supervisores y padres para redoblar la prudencia ante ofertas no verificadas de test o de traspasos al extranjero".



Por su parte, varios medios internacionales mencionaron que, según información preliminar, la joven promesa del fútbol presuntamente fue engañado por un grupo de personas "malintencionadas" que le habrían ofrecido unas pruebas para unirse a un club de nivel profesional.

Además, se habla de que los responsables de este caso le habrían pedido un un rescate a su familia, pero no lograron reunir la cantidad de dinero que les pedían. De momento, las hipótesis son investigadas.