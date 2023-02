Sergio Ramos, el éxito de la defensa en la selección de España: títulos del sevillano con la roja

Este jueves, 23 de febrero, el mundo del fútbol español encendió sus alarmas después de que Sergio Ramos, defensor de la roja, anunciara su retiro de la absoluta por medio de sus redes sociales. El sevillano aseguró que recibió una llamada del técnico Luis de la Fuente, que lo motivó a tomar esta decisión.

"Ha llegado la hora, la hora de decir adiós a la selección, nuestra querida y emocionante roja. En la mañana de hoy he recibido la llamada del actual seleccionador que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva", fue el mensaje de Ramos, a través de su cuenta de Instagram.

Sin duda la noticia de Sergio Ramos revivió la nostalgia del fútbol español, pues con la camiseta de la roja ganó importantes títulos, además, de grandes reconocimientos profesionales.

Fue el 26 de marzo de 2005 cuando, en un partido amistoso, debutó con la selección de España ante China. Sin embargo, esto solo sería el comienzo de una carrera exitosa de Sergio Ramos con su país.

Ramos jugó un total de 177 partidos con la selección de España en donde logró anotar en 23 oportunidades en casi 18 años de salidas con la roja. Lo más importante de esta relación está en los títulos del defensor, pues ganó la Copa del Mundo bajo el mando de Vicente del Bosque.

Fue la Eurocopa 2008, en Austria y Suiza, cuando Ramos ganó su primer título con España siendo figura en la mayoría de sus compromiso. Lo más importante del defensor y su relación con la roja se dio en 2010, cuando fue pieza fundamental de la única estrella mundial del país ibérico.

El que es caballero repite y la Eurocopa volvió a los brazos de Sergio Ramos en 2012, en Polonia y Ucrania, allí, el entonces defensor del Real Madrid se convirtió en una pieza fundamental del equipo.

