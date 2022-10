Sergio Ramos sobre posible salida de Mbappé del PSG: "No creo que los rumores sean ciertos"

El español Sergio Ramos aseguró este martes que no cree los "rumores" que apuntan a que Kylian Mbappé ha mostrado su deseo de abandonar el París Saint-Germain durante el próximo mercado invernal.

"Lo único que te puedo decir es que soy muy amigo de Kylian y cada día le veo muy feliz. Renovó el año pasado y no creo que los rumores sean ciertos. Nosotros seguimos concentrados a lo nuestro, no hacemos caso a las noticias que están alrededor", aseguró a la televisión RMC Sport el exmadridista tras el empate del PSG (1-1) contra el Benfica en la fase de grupos de la Liga de Campeones

Publicidad

Varios medios señalaron que Mbappé ha mostrado su intención de salir en enero, descontento con el club que no ha cumplido las promesas que le hicieron a finales de la temporada pasada para convencerle de renovar por dos años más uno opcional.

Sobre el partido, Ramos indicó que les faltó acierto de cara al gol "en un partido que se define por pequeños detalles".

"Los dos fuimos muy sólidos, el Benfica es un equipo muy bien trabajado tácticamente, cuesta hacerles daño", señaló.

Ramos destacó que con el empate siguen siendo primeros de su grupo, que es el objetivo que van a buscar en los dos partidos que restan.

Publicidad

Vuelve la novela de Mbappé

Poco más de cuatro meses después de que Kylian Mbappé pusiera fin a los rumores sobre su fichaje por el Real Madrid aceptando la oferta de renovación de su contrato con el París Saint-Germain, su futuro vuelve a estar en el aíre tras filtrarse que el jugador ha pedido abandonar el club en enero próximo.

Publicidad

Es el colofón a una serie de gestos de descontento que viene dejando caer el futbolista de 23 años, incómodo en el esquema y crítico con los fichajes que ha hecho el club en el pasado verano.

Según medios como L'Équipe o Le Parisien, Mbappé se siente traicionado, considera que el presidente del PSG, el magnate catarí Nasser Al-Khelaifi, no ha cumplido sus compromisos.

Dos destacan por encima de los demás: la llegada de un delantero centro, puesto que parecía prometido al polaco Robert Lewandowsky, y la salida de Neymar.

Ninguno de los dos se hizo realidad y Mbappé se ve obligado a jugar como punta del equipo y a renunciar al carril izquierdo que ocupa el brasileño.

Publicidad

El campeón del mundo francés ha ido dejando un rastro de quejas. Aseguró en una concentración con la selección que se sentía más cómodo bajo las órdenes de Didier Deschamps porque no tenía que ejercer de pivote y regaló a los fotógrafos varios gestos de contrariedad.

"Aquí me piden cosas diferentes que en el club. Tengo mucha libertad aquí. El entrenador sabe que hay un número 9 como Olivier (Giroud) que se ocupa de las defensas y yo puedo buscar los espacios, pedir balones. En París eso no pasa, me piden que haga de pivote, es diferente", señaló el pasado 22 de septiembre.

Publicidad

Le puede interesar: las noticias curiosas del deporte en Entretiempo