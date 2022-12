Sorteo de octavos de Champions estará marcado por amenaza de duelos de gigantes

Con varios de los favoritos como cabezas de serie y otros pesos pesados no después de haber sido segundos de sus grupos, el sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones, este lunes (11h00 GMT), amenaza con brindar algún duelo de gigantes en esta etapa.



¿Con qué líder de grupo tendrán que enfrentarse el Real Madrid, el Bayern de Múnich, el París Saint-Germain o el Mánchester City? Ninguno de ellos pudo ganar su grupo de la primera fase y jugará la ida de los octavos como local, una teórica desventaja.



Para los campeones de grupo, el gran nivel de los clubes de la copa 2 hace que su éxito pueda resultar un regalo envenenado.



Cuando el Borussia Dortmund empató en el minuto 89 el miércoles en el Santiago Bernabeu ante el Real Madrid (2-2), algún hincha de los españoles hasta respiró aliviado: los alemanes iban a ser líderes de grupo con ese resultado, y ser segundo era para algunos hasta beneficioso.



En el sorteo del lunes en Nyon (Suiza), hay dos aspectos que son seguros: no se podrán enfrentar dos equipos del mismo país ni clubes que hayan coincidido en el mismo grupo en la primera fase.



El Real Madrid, defensor del título, no podrá enfrentarse al Borussia Dortmund, ni ante sus compatriotas Barcelona y Atlético de Madrid. Eso hace que su próximo rival sea uno de los siguientes; Mónaco, Arsenal, Juventus, Nápoles y Leicester.



De ellos, la 'Juve', líder de Italia y que tiene la Champions como gran prioridad esta temporada, se presenta como la gran amenaza.



"No me gustaría que nos tocara la Juventus", admitió el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, que como futbolista jugó en el equipo turinés.



El Leicester, campeón de Inglaterra pero peleando por evitar el descenso este curso, podría ser mucho más asequible, aunque el sábado consiguió una gran victoria (4-2) sobre el Mánchester City en la Premier League. Si es la 'Cenicienta' de los 16 clasificados, es una 'Cenicienta' peligrosa en cualquier caso.



Para el Barcelona, no serán rivales ni el Real Madrid, ni el Sevilla, ni el Mánchester City. Ese último por haber coincidido en su grupo.



La suerte podría deparar un enfrentamiento eléctrico contra el Bayern de Múnich o el París Saint-Germain. Más sencillos serían teóricamente los duelos contra el Bayer Leverkusen o los portugueses Oporto o Benfica.



El entrenador azulgrana, Luis Enrique Martínez, ironizó tras el cierre de la primera fase con que el adversario del Barça en octavos será seguro muy complicado.



"Mira el segundo clasificado más difícil o el que tenga más puntos y ese es nuestro", afirmó, recordando la mala fortuna de los suyos en otros sorteos.



Para el Atlético de Madrid, subcampeón de Europa, los posibles rivales son los mismos que para el Barcelona, con el cambio de que no podrá jugar contra el Bayern pero sí ante el Mánchester City. Un ogro por otro ogro.



-Composición de las copas para el sorteo de octavos de final de la Liga de Campeones:



Copa N.1 (cabezas de serie): Arsenal (ENG), Atlético Madrid (ESP), FC Barcelona (ESP), Borussia Dortmund (GER), Juventus (ITA), Leicester (ENG), Mónaco (FRA), Nápoles (ITA)



Copa N.2: Bayer Leverkusen (GER), Bayern Múnich (GER), Benfica (POR), Mánchester City (ENG), París SG (FRA), Oporto (POR), Real Madrid (ESP), Sevilla (ESP)