"Su máximo sueño es ganar un mundial": papá de Gabriela Rodríguez, figura de Colombia Sub-20

Bernardo Rodríguez, padre de la delantera de la Selección Colombia Gabriela Rodríguez, habló en Blog Deportivo sobre lo que fueron los inicios de la carrera de su hija, hoy figura de la 'tricolor' en el Sudamericano Femenino Sub-20.

Según detalló en la conversación Rodríguez padre, su hija, desde muy pequeña, ha tenido en su cuarto presenta la frase "Hasta ganar un mundial, ese es el sueño y su meta".

Sobre lo visto de su hija en el actual Sudamericano Femenino Sub-20 en Guayaquil, donde Colombia logró, por ejemplo, su primera victoria ante Brasil, Bernardo aseguró que se ha "pegado unas lloradas enormes", resaltando que se siente, eso sí, "contento y feliz" por su hija y el resto de jugadoras.

"Me pregunta cómo la vi, como padre, y después me dice, ahora sí como entrenador, ahí le digo qué no me gustó", reveló sobre el ritual familiar después de cada partido de la tricolor, reconociendo que Gabriela "es muy consagrada al deporte (y) salió futbolísticamente muy inteligente".

Publicidad

Además, contó que cuando tuvo a su hija más niña, "la quería en voleibol" y le compró patines, "pero siempre cogió la pelota y no la soltó más" por lo que terminó por apoyarla"

"Lo primero que me dice es que no la regañara, pero le dije que son cosas que pasa, sin intensión, son jugadas fortuitas. Igual se lo lleva la Policía a uno, es el reglamento, le dije", contó en relación a la expulsión que sufrió la actual goleadora del Sudamericano Femenino Sub-20.