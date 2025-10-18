Técnico de Colombia Sub 20 tras victoria ante Francia: “Es mejor ser tercero que cuarto"

El seleccionador sub-20 de Colombia, César Torres, ofreció este sábado un balance positivo tras la participación del equipo en el Mundial de Chile, destacando el compromiso y la entrega de sus jugadores, aunque admitió que el objetivo inicial era conquistar el título.

“El balance es positivo. Esta es una selección que ha dado ejemplo dentro y fuera de la cancha. En el campo siempre compitió para ganar y fuera de él mostró un comportamiento ejemplar”, expresó Torres después del triunfo 1-0 sobre Francia en el Estadio Nacional de Santiago, resultado que le dio a Colombia el tercer lugar del torneo.

El técnico, de 49 años, resaltó el desempeño del grupo, que soñaba con alzar su primer título mundial y finalmente logró igualar la mejor actuación del país en la historia del certamen.

“Perdimos una semifinal, ganamos cuatro partidos y empatamos dos. Creo que es un gran rendimiento, aunque enfrentamos a una selección, Argentina, que hizo mejor las cosas”, comentó en referencia a la derrota por 1-0 en la semifinal del miércoles.



Selección Colombia Sub 20 Foto: AFP

Torres valoró el logro obtenido: “Ser tercero tiene un enorme significado. Es un resultado tangible que iguala la historia. Nos sentimos orgullosos y queremos que todo el país lo disfrute”.

El estratega recordó que siempre confió en el talento de sus dirigidos: “Sabíamos de la capacidad de nuestros jugadores, del trabajo que hicimos y del apoyo que tuvimos. Nos preparamos bien y se nos escapó por detalles, por definición o por no cometer una falta a tiempo; son cosas que debemos aprender para futuras oportunidades”.

Este tercer lugar iguala el obtenido por Colombia en 2003, cuando el equipo era dirigido por Reinaldo Rueda, a quien Torres mencionó con afecto. “Es alguien muy cercano, siempre pendiente de nuestro proceso. Igualar lo que él hizo es un orgullo. Ahora debemos seguir trabajando para que este tipo de resultados se repitan y, ojalá, se superen”, concluyó.