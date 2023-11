Todo depende de él: Jürgen Klopp sobre si Luis Díaz jugará o no próximo partido; habló de cómo está

Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, se pronunció sobre la dura situación que atraviesa el colombiano Luis Díaz por el secuestro de su papá, Luis Manuel Díaz, quien está en poder del ELN desde el pasado 28 de octubre, cuando hombres en moto lo interceptaron y se lo llevaron con rumbo desconocido; ocurrió en Barrancas, en La Guajira.

Al ser preguntado en rueda de prensa sobre el guajiro, Klopp dijo que se reincorporó hace dos días a los entrenamientos con el club y que, si se siente bien, hará parte de las sesiones completas. Asimismo, dejó ver que es decisión completamente de Lucho si juega o no los próximos partidos de la temporada; el siguiente, contra el Luton.

“Solo tenemos que ver cómo está y luego partimos de ahí. Las noticias de Colombia no las recibo personalmente, siempre las recibo reenviadas. Todo lo que nos da un poquito de esperanza es bueno. De hecho, estamos esperando noticias realmente buenas, pero eso es todo (…) Pero todo depende de él, de que esté disponible o no, y no forzaré nada”, puntualizó el alemán.

El DT del Liverpool, Jurgen Klopp, dice que Luis Díaz se está entrenando con el equipo desde hace dos días y que todo depende de él, si juega o no, este fin de semana contra el Luton. “Todo lo que nos dé un poquito de esperanza es bueno. Estamos esperando buenas noticias. Todo… pic.twitter.com/bLsyXRz0MO — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 3, 2023

¿Cómo está Luis Díaz?

El técnico Jürgen Klopp también se refirió al estado de Luis Díaz. De acuerdo con él, “se podía ver que cuando está” con sus compañeros “está bien”, pero “se nota que no ha dormido mucho”.