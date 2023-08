Video: este es el guardaespaldas de Messi en Estados Unidos que lo protege hasta en la cancha

En el mes de febrero llegó el argentino a Estados Unidos para militar con los colores del Inter Miami. Desde entonces el astro argentino se ha convertido en alguien muy importante para el dueño y presidente del club, David Beckham, quien por petición propia realizó la contratación del guardaespaldas de Messi.

Y es que el encargado de la seguridad de Lionel Messi no es cualquier hombre, pues se trata de Yassine Cheuko, un exsoldado de la Fuerzas Militares de Estados Unidos, quien está al lado del argentino en todo partido o rueda de prensa a la que asiste el astro con los colores del Inter Miami.

Guardaespaldas de Messi cuidándolo // Foto: AFP

¿Quién es el guardaespaldas de Messi?

Cheuko ha estado en combates en Irak y Afganistán como Navy Seal. Su experiencia en inteligencia de protección es amplia, además de contar con un excelente físico del cual no duda en ostentar en redes sociales. Según información revelada por Mundo Deportivo, este también custodia la seguridad de la familia del argentino, pues ha acompañado a Antonella a supermercados juntos a sus hijos.

En algunos videos compartidos en redes sociales se ve cómo Cheuko no permite que ni siquiera lancen camisetas o algún tipo de objeto al argentino. El guardaespaldas de Messi además está al tanto de cualquier movimiento extraño en el entorno del astro para evitar cualquier problema.

En redes sociales el guardaespaldas de Messi ha demostrado cómo maneja el Taekwondo, boxeo y, por supuesto, artes marciales, por lo que la elección de David Beckham fue correcta para evitar que algún daño llegara hasta el futbolista argentino.

El guardaespaldas de Messi sería seguidor del Barcelona

Como obra del destino, Yassine Cheuko se reunió con uno de sus jugadores favoritos. Misma información de Mundo Deportivo reveló que el exsoldado viajó en su momento a Barcelona; no obstante, en realidad sus visitas a la capital de cataluña fueron por temas ajenos al fútbol, pero sí estaba al tanto de la realidad del FC Barcelona y, por supuesto, de Lionel Messi.