Video: un conductor criticó a Ray Vanegas sin percatarse que hablaba con él: "Es aceptable"

Se volvió viral en redes sociales el delantero colombiano Ray Vanegas, quien pidió un servicio de transporte en Recife, pero fue criticado por el conductor por su juego en el equipo, pero él no se dio cuenta que hablaba con él.

“Este chico que juega mucho en el Sport , Parraguez 'Búfalo' , es bueno. El otro, creo que más o menos. El de Ecuador, chaparrito, Ray Vanegas . Me parece razonable”, dijo el conductor sobre él.

Publicidad

Vanegas aprovechó la oportunidad para darse algunos elogios y afirmando que necesita más espacio en la plantilla, algo con lo que el conducto estuvo de acuerdo: "Hay que saber ponerlo".

Ray Vanegas, atacante do Sport, estava andando de Uber e conversando sobre os jogadores do Leão, sem que o condutor do veículo soubesse quem ele é. Eis que o motorista fala que acha Ray um jogador “razoável”: pic.twitter.com/OCumeGtd9m — Central da Ilha (@CentralDaIlha_) August 22, 2022

“No se percató que era yo. Esa noche me puse un buso y una capucha, e iba para cine (…) El señor me recogió y me empezó a decir que, si era turista, entonces me contó que le gusta mucho el fútbol y me dijo que era de Sport Recife. Cuando lo grabé no pensé que eso se iba a viralizar”, le contó el delantero a Blu Radio.

El jugador aseguró que recibir este tipo de críticos es algo “normal” y de igual forma, nunca sintió que el señor lo hizo de mala fe, pues solo estaba opinando: “A último momento se tomó una foto conmigo porque me reconoció (…) Se puso rojo, le dio mucha pena”.

Las cifras de Ray Venegas en el fútbol brasileño son muy buenas: ha disputado 19 partidos con un margen de 85 % de duelos ganados y 82 % de precisión en pases. Según él, desde que llegó al país de la ‘Verdeamalera’ se ha sentido muy bien adaptado y su objetivo es hacer “un nombre allá”.

Publicidad

"Aquí es muy diferente a Colombia, yo los primeros dos meses alcancé a llorar: la adaptación al idioma, el fútbol y todo. No sé cómo lo logre (...) En Brasil todo es muy competitivo, solo voy 6 meses del años y me han tocado 5 técnicos. En Colombia están muy atras en todo sentido, es una gran diferencia", explicó.

Por el momento el futbolista está en solo en Brasil, pero espera que Dios y la vida le permita quedarse y renovar para pronto llevar a toda su familia a Recife.

Publicidad

Escuche la entrevista completa de Ray Vanegas en Blog Deportivo: