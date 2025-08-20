Publicidad

Videos: graves enfrentamientos entre aficionados de Independiente y la U. de Chile

Por estos hechos de violencia la Conmebol decidió cancelar el partido de octavos de final de la Copa Sudamericana.

Desmanes entre Independiente y la U. de Chile en Copa Sudamericana
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 20, 2025 10:59 p. m.

La violencia se tomó las gradas del Estadio Libertadores de América, de la ciudad de Avellaneda a partir de los ataques con piedras y palos entre fanáticos de Universidad de Chile y de Independiente que ha dejado heridos graves, detenidos y la cancelación del partido de la Copa Sudamericana.

El encuentro de vuelta de los octavos de final entre Independiente y Universidad de Chile fue suspendido por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera en el minuto 48 cuando los equipos empataban 1-1.

Desde el final de la primera etapa, fanáticos del equipo visitante situados en la Tribuna Bochini Alta comenzaron a lanzar butacas y trozos de concreto extraídos de la estructura hacia la parte baja, donde estaban hinchas del los Diablos Rojos.

Entre los elementos que fueron utilizados para los ataques también se vieron baldones, palos, mampostería y hasta inodoros completos.

Luego de varios minutos de inacción policial se decidió que los simpatizantes visitantes abandonaran su tribuna pero con todavía cerca de 30 en la misma ingresaron los hinchas locales y se generó un brutal enfrentamiento, como quedó registrado en videos que circulan en diferentes redes sociales.

Las autoridades han informado de que los choques han dejado un número indeterminado de heridos, muchos de gravedad.

Luego de la cancelación del partido, el expediente pasó a la Unidad Disciplinaria de Conmebol que tomará la decisión final tras revisar todos los informes enviados por los veedores de la entidad sudamericana.

