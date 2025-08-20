Videos: graves enfrentamientos entre aficionados de Independiente y la U. de Chile

La violencia se tomó las gradas del Estadio Libertadores de América, de la ciudad de Avellaneda a partir de los ataques con piedras y palos entre fanáticos de Universidad de Chile y de Independiente que ha dejado heridos graves, detenidos y la cancelación del partido de la Copa Sudamericana.

El encuentro de vuelta de los octavos de final entre Independiente y Universidad de Chile fue suspendido por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera en el minuto 48 cuando los equipos empataban 1-1.



Un hincha de Independiente desmayando a un hincha de la U de chile con un tablón de madera. pic.twitter.com/6Dhqa6j5xn — Arielipillo (@arielipillo) August 21, 2025

Desde el final de la primera etapa, fanáticos del equipo visitante situados en la Tribuna Bochini Alta comenzaron a lanzar butacas y trozos de concreto extraídos de la estructura hacia la parte baja, donde estaban hinchas del los Diablos Rojos.

Entre los elementos que fueron utilizados para los ataques también se vieron baldones, palos, mampostería y hasta inodoros completos.



¡Robados y desnudados! #Sudamericana La barra de Independiente golpeó, robó y desnudó a cada hincha de la U. de Chile que quedó a su suerte en la tribuna alta. Las imágenes en el Libertadores de América, son terribles y recorren el mundo. pic.twitter.com/KQILQE4fxb — Versus (@SomosVersusPY) August 21, 2025

Luego de varios minutos de inacción policial se decidió que los simpatizantes visitantes abandonaran su tribuna pero con todavía cerca de 30 en la misma ingresaron los hinchas locales y se generó un brutal enfrentamiento, como quedó registrado en videos que circulan en diferentes redes sociales.

🇦🇷🇨🇱🔥 PELEA ENTRE HINCHAS DE INDEPENDIENTE Y DE LA U. DE CHILE EN EL LIBERTADORES DE AMÉRICA.



SIN PRESENCIA POLICIAL ⛔️ pic.twitter.com/odYgTbtYn3 — El Enganche (@EngancheDiez) August 21, 2025

Las autoridades han informado de que los choques han dejado un número indeterminado de heridos, muchos de gravedad.

Luego de la cancelación del partido, el expediente pasó a la Unidad Disciplinaria de Conmebol que tomará la decisión final tras revisar todos los informes enviados por los veedores de la entidad sudamericana.