Vinicius Jr pondría en vilo a Luis Díaz en Alemania por esta insólita razón

Luis Díaz ha demostrado ser uno de los mejores futbolistas del mundo en la actualidad, desde su llegada a Alemania no le costó ponerse la camiseta del FC Bayern y hacerse dueño de la titular del equipo bávara como una de las piezas claves de esta temporada.

Aunque el equipo de Múnich siempre ha sido una institución ambiciosa y, por eso, históricamente se posicionó como uno de los mejores clubes del planeta con varias Champions League en sus vitrinas y siempre quiere tener a los mejores futbolistas del mundo, pero esta ideología le podría traer futuros al guajiro y sus planes en el fútbol alemán.

¿Vinicius Jr le daña todos los planes a Luis Díaz en Alemania?

La llegada de Xabi Alonso y el gran momento de Kylian Mbappé le han quitado protagonismo al brasileño en el Real Madrid, que se estaría planteando salir en el próximo mercado de verano y el primer club en perfilarse a quedarse con el astro brasileño fue el FC Bayern, según informó teutón TZ, medio local en Alemania.

“La estrella del Real Madrid estaría abierta al traspaso al no estar satisfecho con su entrenador, Xabi Alonso, y el Bayern se menciona como parte interesada. ¿Habrá un fichaje espectacular el próximo verano?”, comentaron.



Además, según versiones en España, el brasileño no tendría pensado renovar su contrato y al finalizar en 2027, priorizarán su salida en venta en 2026 si en esta temporada no encuentran solución a la situación. Pero su llegada podría poner en vilo la próxima edición de la Bundesliga de Luis Díaz en el FC Bayern.

Así le ha ido al guajiro en Alemania

Lleva menos de tres meses en la Bundesliga y desde entonces se apoderó del cariño de los hinchas bávaros gracias a sus impresionantes actuaciones, que han cautivado al técnico Kompany.

Ha disputado 7 partidos en donde ha logrado anotar 4 goles y dar 2 asistencias, además ya sumó su primer título cuando conquistó la Supercopa de Alemania.

Aún faltaría un año para una supuesta llegada de Vinicius, por lo que Díaz tendrá un año completo para terminar de conquistar la titular del equipo.