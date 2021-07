¿Y Pitana qué? Árbitro español dirigirá el Colombia Vs. Uruguay por Copa América

El árbitro Jesús Gil Manzano será el encargado de dirigir el juego de Colombia contra Uruguay en los cuartos de final de la Copa América 2021. Así lo dio a conocer la Conmebol, que para esta jornada tampoco le designó un partido al argentino Néstor Pitana.

Manzano se encuentra pitando en la Copa América gracias a una alianza entre Conmebol y UEFA, por lo que también hay un árbitro sudamericano dirigiendo en la Eurocopa.

El colegiado español, de 37 años e internacional desde 2014, en lo corrido de la competencia ha sido el central en dos compromisos: Ecuador Vs. Perú y Chile Vs. Bolivia. Su desempeño fue bueno y solo mostró cinco tarjetas amarillas, ninguna roja y no ha pitado acciones de penal o que generen polémica.

¿Conmebol castigó a Pitana?

Aún no hay un comunicado oficial sobre la situación del árbitro Néstor Pitana en la Copa América; sin embargo, el argentino completaría dos jornadas sin ser designado para dirigir un partido, lo que sería un castigo por parte de la Conmebol, tras el llamado ‘Pitanazo’ en el juego que Colombia perdió con Brasil con un grosero error del juez.

Lo cierto es que, según se reveló en Blog Deportivo, solo quedarán 10 ternas arbitrales de las 14 que Conmebol asignó para Copa América. De Argentina, país que tiene dos centrales en el torneo, solo quedará uno, Pitana o Patricio Loustau.