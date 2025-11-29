Golazo de Luis Díaz: de cabeza selló el triunfo del Bayern Múnich

El Bayern Múnich necesitó algo más que buen juego y orden en la posesión para destrabar un partido que se complicó más de lo previsto ante el St. Pauli. En un duelo que en el papel parecía simple, las imprecisiones y un rival bien parado terminaron dejando a la escuadra bávara en desventaja en el marcador.

Por fortuna, el colombiano Luis Díaz abrió el camino para darle un giro al resultado y cambiar la historia. El guajiro firmó una jornada brillante en el Allianz Arena, con una asistencia de fantasía y un gol agónico que le dio un respiro a la escuadra local.

El partido parecía tomar un rumbo oscuro desde el primer tiempo. Bayern perdía 1-0 y St. Pauli cerraba cualquier espacio. Fue allí, en medio del caos, donde Luis Díaz dio el primer golpe de autoridad. Una pelota filtrada por Kim lo encontró en el área; cayó en la jugada, pero no se desconectó.

Desde el piso, presionado por dos defensas y con apenas medio segundo para decidir, sacó un taco imposible que dejó mano a mano a Raphael Guerreiro para el 1-1. Una asistencia que desató al estadio y abrió el camino.



Gol de Luis Díaz en el Bayern Múnich para el 2-1 final

El golpazo de lucho diaz, de cabeza para el 2 a 1..antes ya había puesto la asistencia..siempre el guajiro..siempre colombia . Vamos lucho, la gloria sea para Dios pic.twitter.com/Tx9impPq5X — Roger conde (@Rogerconde) November 29, 2025

En el segundo tiempo, aunque el Bayern intentó acelerar, el St. Pauli resistió como pudo. Luis Díaz fue el más desequilibrante: regates, diagonales, rupturas y juego interior. Cada intento pasaba por sus pies. Harry Kane estrelló un remate en el travesaño y la visita perdonó el que pudo ser el segundo.

Cuando el empate parecía inevitable, el colombiano reapareció. Al 90+3, Joshua Kimmich levantó un centro preciso al corazón del área y Lucho conectó un cabezazo impecable entre Wahl y Kane para el 2-1. El Allianz Arena explotó.

Bayern marcó un tercer gol al 90+7, validado por el VAR, pero el impulso anímico ya lo había dado el colombiano, quien suma siete goles y cinco asistencias en 12 partidos de Bundesliga, consolidándose como pieza clave en el fútbol alemán.

