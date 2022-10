Gonzalo 'Pipita' Higuaín anuncia su retiro de la Selección de Argentina

El goleador Gonzalo 'Pipita' Higuaín le dijo adiós este jueves a la Selección de Argentina por entender que su ciclo está cumplido, aunque lanzó una ironía al afirmar que el anuncio será "una alegría para muchos".

"Creo que ya está, mi ciclo en la selección ya está. Para alegría de muchos y de otros no tanto, mi ciclo ya está, como han dicho otros compañeros", dijo el artillero que fue durante años blanco de críticas de hinchas y periodistas.

Higuaín figura en la lista de los más grandes anotadores históricos albicelestes, con 31 goles. Pero tuvo la mala fortuna de jugar en una era signada por la sequía de títulos, la pérdida de finales y las eliminaciones prematuras.

"Ya se pueden dejar de preocupar si estoy o no, que se ocupen de los que están o van a venir por el bien de la selección. Quiero disfrutar de mi familia", dijo el jugador de Chelsea en declaraciones con Fox Sports.

Con la camiseta argentina, Higuaín perdió tres finales: la del Mundial de Brasil 2014, la de Copa América Chile 2015 y la de Copa Centenario EE.UU. 2016. Su escuadra fue eliminada prematuramente en el Mundial de Sudáfrica 2010, la Copa América Argentina 2011 y el Mundial de Rusia 2018.

En varios de los encuentros claves que pudieron haber cambiado la historia, erró goles o pateó afuera algún penal decisivo. Los simpatizantes no se lo perdonaron.

Se le preguntó si fue un fracaso su paso por la albiceleste. 'Pipita' respondió: "Creo que fracasar es otra cosa, no lograr los objetivos, no llegar a procesos, no clasificar al Mundial, y no perder tres finales".

"He disfrutado en la selección igual. La gente se da cuenta de lo que uno erra, no de los que metes. Los que me criticaron seguro gritaron el gol contra Bélgica para pasar a la semifinal (en el Mundial Brasil 2014). Así es el fútbol", dijo con resignación.

Más de una vez sufrió burlas y memes en las redes sociales. Por aquellos episodios agregó: "A veces se pierde el respeto en lo que hace cada uno. Obviamente que cuando a uno lo critican con maldad, a todo el mundo le duele. Yo di todo en la selección. Mi familia sufrió más".

En la última convocatoria del DT Lionel Scaloni para dos partidos amistosos, uno con Venezuela y otro con Marruecos, no fue tenido en cuenta.