Habla mujer que auxilió a corredor que murió durante una carrera: "No se pueden tomar a la ligera"

Lo que en principio se esperaba fuera una jornada deportiva llena de entusiasmo terminó en tragedia. Durante la carrera Allianz 15K de Bogotá, realizada el pasado domingo 19 de octubre, un participante perdió la vida luego de sufrir un colapso súbito en pleno recorrido.

El corredor fue identificado como Javier Enrique Suárez, quien se desplomó a la altura del kilómetro 12. Aunque los equipos médicos reaccionaron de inmediato y aplicaron maniobras de reanimación, el atleta no logró sobrevivir.

La competencia, que reunió a miles de deportistas, se vio marcada por la conmoción de los testigos que presenciaron los esfuerzos de los socorristas y otros corredores por salvarle la vida. La organización Correcaminos de Colombia, encargada del evento, lamentó profundamente lo sucedido y envió un mensaje de condolencia a la familia del deportista.



Testimonio de una corredora que ayudó Javier Suárez

Según el comunicado oficial, Javier Enrique Suárez sufrió un colapso súbito durante la competencia y, aunque recibió reanimación cardiopulmonar y fue trasladado en ambulancia al Hospital San José Infantil, los médicos confirmaron su fallecimiento poco después de su ingreso.

Una de las corredoras que presenció lo ocurrido relató que el hombre se desplomó repentinamente cuando ya se acercaba a la meta. La mujer, que tiene conocimientos en primeros auxilios, contó en su cuenta de Instagram cómo participó en los intentos por reanimarlo:



“Vi que había alguien caído y sin pulso. Entre tres o cuatro personas, un médico de emergencias, una bombera, otro corredor y yo, comenzamos a hacerle RCP. Llamaron a la ambulancia y seguimos intentando hasta que llegó el equipo médico”, escribió.

Agregó que la experiencia fue estremecedora: “No reanimaba a alguien hace 15 o 17 años. Hacer el curso salva vidas, porque da una oportunidad a una persona que está colapsada”. También envió un mensaje de prevención a los deportistas: “Estas carreras no se pueden tomar a la ligera. Hay que entrenar, ir al médico, escuchar el cuerpo y no ignorar señales de alerta”.

Su testimonio se viralizó rápidamente y generó reflexión entre los corredores y aficionados al deporte. Muchos destacaron la importancia de que los eventos deportivos fomenten capacitaciones básicas en primeros auxilios y de que los participantes se preparen física y mentalmente antes de exigirse al límite.

El trágico desenlace ha despertado un debate sobre la necesidad de fortalecer los chequeos médicos previos y los protocolos de emergencia en este tipo de competencias.



Ganadores y próximos eventos deportivos en Bogotá

En lo deportivo, Carlos Sanmartín, del Meta, se coronó ganador de la carrera con un tiempo de 47 minutos y 9 segundos. En la rama femenina, Catalina López, de Cundinamarca, se quedó con el primer lugar al registrar 53 minutos y 23 segundos.

Bogotá, entretanto, se alista para sus próximos eventos deportivos: Corre mi Tierra, el 26 de octubre; la Carrera por la Policía, el 9 de noviembre; y la Maratón 42K de Bogotá, el 30 de noviembre.