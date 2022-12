Hablamos con Chile y puede tener público en partidos de Copa América: secretario de Conmebol

El secretario adjunto de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Gonzalo Belloso, afirmó que estudian la posibilidad que Chile acoja los partidos que iba a hacer Colombia y de esta manera, que esos países hagan un trueque en el grupo del torneo.

"Al Gobierno argentino le expusimos todo. Ellos tenían cosas para aportar. Estamos en un proceso de análisis. A pesar del poco tiempo, tomamos con calma el momento y tomar la decisión la semana que viene. Hemos hablado con Chile que puede hacerse cargo de la parte que dejó Colombia”, dijo.

Además, aseguró que la Conmebol no está exigiendo público en los partidos finales y que ante todo quieren “una Copa América segura”, pues entienden la situación sanitaria.

“Chile tiene la posibilidad que tenga público en unos partidos, si es factible, bienvenido sea”, afirmó.

Belloso también comentó que aunque quedan pocos días para iniciar la Copa, están evaluando minuciosamente todas las posibilidades para no tomar una decisión apresurada.

"Lamentablemente a 17 días no sabemos dónde se va a jugar la Copa América, pero no nos queremos apurar. Vamos a hacer un análisis completo. Así sea Chile o Argentina, no los vamos a presionar”, comentó.

"Hay diferentes escenarios de la organización de competiciones. Entre lunes o miércoles tendremos la decisión”, puntualizó.

Escuche aquí las declaraciones de Gonzalo Belloso: