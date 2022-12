Italia se queda afuera del Mundial de Rusia; Suecia el nuevo clasificado

Suecia se clasificó para el Mundial de Rusia 2018 al empatar sin goles frente a Italia, que queda fuera del torneo por primera vez desde 1958, este lunes en la vuelta del repechaje europeo disputada en el Giuseppe Meazza de Milán.



Italia solo se había perdido dos Mundiales. Además de la edición de 1958, no participó en el primero, en 1930, porque rechazó la invitación de viajar a Uruguay para jugarlo.



Le puede interesar: Pékerman lamentó la mala interpretación del gesto de Cardona



El combinado nórdico hizo bueno el triunfo 1-0 en la ida en Estocolmo ante una Italia, cuatro veces campeona mundial, que no fue capaz de marcar en 180 minutos.



Su arquero, el legendario Gianluigi Buffon, no podrá disputar su sexta Copa del Mundo. A sus 39 años, había anunciado que el Mundial ruso sería su última cita como internacional.



Sin su gran estrella Zlatan Ibrahimovic, que se retiró de la selección tras la Eurocopa 2016, Suecia consiguió clasificarse para el Mundial por primera vez desde 2006.



-- Partido de vuelta del repechaje europeo:



Italia y Suecia empataron 0 - 0 (Descanso: 0-0)



Estadio: Estadio Giuseppe Meazza (Milán)



Asistencia: 72.696



Árbitro: Antonio Mateu Lahoz (ESP)



Amonestaciones:



Italia: Chiellini (9), Barzagli (22), Bernardeschi (90+2)



Suecia: Johansson (10), Forsberg (29), Lustig (65), Thelin (69), Olsen (90+3)



Alineaciones:



Italia: Gianluigi Buffon (cap) - Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini - Antonio Candreva (Federico Bernardeschi 76), Jorginho, Alessandro Florenzi, Marco Parolo, Matteo Darmian (Stephan El Shaarawy 63) - M. Gabbiadini (Andrea Belotti 63), Ciro Immobile. DT: Giampiero Ventura.



Suecia: Robin Olsen - Mikael Lustig, Victor Nilsson-Lindelöf, Andreas Granqvist (cap), Ludwig Augustinsson - Victor Claesson (Marcus Rohdén 72), Jakob Johansson (Gustav Svensson 19), Sebastian Larsson, Emil Forsberg - Ola Toivonen (Isaac Thelin 54), Marcus Berg. DT: Jan Andersson.