Dressel suma su tercer oro en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 pero no podrá hacer pleno

El estadounidense Caeleb Dressel fue de nuevo protagonista en la piscina de los Juegos Olímpicos de Tokio-2020 al ganar este sábado el oro en los 100 metros mariposa, estableciendo además un nuevo récord mundial (49 segundos y 45 centésimas), pero no podrá cumplir su reto del pleno de seis títulos en esta edición, al quedar quinto con su país en relevo mixto 4x100 metros estilos.

Desde el comienzo de los Juegos, la misión de los seis oros se repetía al hablar de las ambiciones de Dressel, el hombre llamado a ser el gran protagonista de la natación. Su cuenta es por ahora de tres y podría llegar a cinco.

Estados Unidos fue apenas quinto en ese relevo 4x100 metros mixto, una prueba que es una novedad en el programa olímpico y que fue la última final del sábado, con victoria y récord mundial para Gran Bretaña (3:37.58). China y Australia, plata y bronce, completaron el podio.

Pero el hecho de despedirse del pleno de seis títulos en estos Juegos no ensombrece el gran día de Dressel, que impresionó en la final de 100 metros mariposa (49.45), mejorando su récord mundial de 2019, que era de 49.50.

"Ha sido una buena carrera", celebró Dressel. "Me he mantenido en mi plan y he cumplido el trabajo", señaló.

El húngaro Kristof Milak (49.68) fue plata y el suizo Noé Ponti completó el podio con el bronce (50.74).

El guatemalteco Luis Carlos 'Tritón' Martínez, primer nadador de su país en alcanzar una final olímpica, terminó en séptima y penúltima posición en la final, con un crono de 51.09.

Milak había dominado la final de 200 m mariposa, pero Dressel, que no participó en esa prueba, fue superior en esta ocasión por 65 centésimas de segundo.

Dressel llegó a Japón con dos oros olímpicos en su cuenta particular, ambos de Rio-2016 y logrados en relevos (4x100 m libre y estilos). En Brasil había sido sexto en los 100 metros.

Después de estos Juegos, Dressel se convirtió en el rey absoluto del esprint, acumulando 13 títulos de campeón mundial desde 2017.

En Tokio-2020 comenzó su cosecha de oros en el relevo 4x100 metros libre y el jueves saboreó su primer título individual, en los 100 metros libre, la prueba reina de la natación.

El domingo, en el último día de las pruebas de natación en piscina en Tokio-2020, Dressel buscará dos títulos más (50 m libre, relevo 4x100 m estilos masculino) para intentar acabar con cinco títulos.