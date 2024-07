Los atletas que se quedaron fuera de los Olímpicos por dopaje: hay un colombiano

Durante mucho tiempo soñaron con estar en los Juegos Olímpicos de París, que se inician este viernes, pero el dopaje se lo impedirá. Estos son algunos de los deportistas que se perderán esta cita por dar positivo o contravenir las normas en vigor:

El garrochista brasileño Thiago Braz

En casa, en Rio de Janeiro-2016, Thiago Braz tuvo el gran momento de su carrera al proclamarse campeón olímpico. En Tokio en 2021 se colgó el bronce. Aspiraba a una tercera medalla olímpica en París, pero quedó suspendido 16 meses por dopaje, hasta noviembre de 2024, tras dar positivo por ostarina, una sustancia prohibida que él dice haber consumido involuntariamente a través de complementos alimentarios.

En una carrera contrarreloj para no perderse la cita francesa, recurrió al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), que le autorizó a saltar el 29 de junio para que tuviera la opción de buscar la mínima exigida en el caso de que fuera absuelto después, pero el brasileño de 30 años no logró esa mínima y no se clasificó.

Thiago Braz Foto: AFP

Se quedó ese día en 5,65 metros. Era la primera vez que competía desde julio de 2023.

El ciclista colombiano Miguel Ángel López

'Supermán' López, tercero del Giro de Italia y de la Vuelta a España en 2018, fue sancionado con cuatro años de suspensión por "violación de las reglas antidopaje", según anunció en mayo la Unión Ciclista Internacional (UCI).

El Tribunal Antidopaje de la propia UCI consideró que López había roto las reglas "por uso y posesión de una sustancia prohibida (menotropina) en las semanas anteriores al Giro de Italia de 2022 y le impuso un periodo de suspensión de cuatro años", desde el 25 de julio de 2023 al 24 de julio de 2027.

BLU Radio // Miguel Ángel ‘Supermán’ López // Foto: AFP LUK BENIES/AFP

El nadador chino Sun Yang

Triple campeón olímpico, Sun Yang vio su suspensión de cuatro años y tres meses por violación de las reglas antidopaje terminar en mayo. Era demasiado justo para él como para pensar en clasificarse a los Juegos de París.

"Los Juegos Olímpicos son para mí otra competición más y en cuanto acaben habrá otras competiciones", dijo.

Nadador olímpico Sun Yang Foto: AFP

Sun Yang fue sancionado por haber destruido con un martillo una muestra de su sangre, tomada durante un control antidopaje por sorpresa en su domicilio en septiembre de 2018. Primero fue suspendido ocho años y su sanción fue reducida tras un recurso ante el TAS.

Sun Yang fue el primer nadador chino en lograr el oro olímpico, en 400 y 1.500 metros, en los Juegos de Londres-2012. En su palmarés figuran también 11 títulos mundiales entre 2011 y 2019.

El marchista italiano Alex Schwazer

Schwazer, doble medallista de bronce en Mundiales de marcha (2005, 2007) en 50 kilómetros y campeón de Europa de 20 km en 2010, no participará finalmente en los Juegos de París.

El marchista de 38 años tuvo que cumplir una suspensión de ocho años, que fue confirmada por el TAS en agosto de 2016, debido a un control positivo por esteroides anabolizantes en enero de ese año.

Tuvo que cumplir íntegramente la suspensión, que terminó el 7 de julio de 2024, unos días después del plazo para optar a clasificarse a París-2024.

Alex Schwazer Foto: AFP

El fondista keniani Rhonex Kipruto

Plumarquista mundial de 10 km en carretera en Valencia en 2020 y bronce mundial en 2019 en Doha, Kipruto fue suspendido seis años por dopaje el 5 de junio por la AIU, precisando que su récord del mundo iba a ser anulado.

La instancia disciplinaria de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) decidió también anular todos los resultados del atleta de 24 años entre el 2 de septiembre de 2018 y el 11 de mayo de 2023, fecha del inicio de su suspensión provisional. Está suspendido hasta mayo de 2029.

Rhonex Kipruto Foto: AFP

El maratoniano keniano Lawrence Cherono

Lawrence Cherono, cuarto de los Juegos de Tokio en 2021 y ganador de los maratones de Boston y Chicago en 2019, fue suspendido por la AIU durante siete años, hasta julio de 2029, por dopaje.

El fondista de 35 años, duodécimo mejor maratoniano de la historia con un récord de 2 horas 3 minutos 4 segundos en 2020, dio positivo por trimetazidina, un medicamento esencialmente utilizado para prevenir las anginas de pecho durante un control efectuado fuera de la competición, el 23 de mayo de 2022.

Lawrence Cherono Foto: AFP

La fondista etíope Zerfe Wondemagegn

La etíope, finalista de los 3.000 metros con obstáculos en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 y cuarta del Mundial de Budapest en 2023, fue suspendida cinco años tras dar positivo por dos sustancias prohibidas: EPO y testosterona.

En su juicio del 22 de abril de 2024, la AIU decretó que la atleta era culpable de contravenir las reglas antidopaje. Su suspensión empezó a contar el 20 de octubre de 2023 y durará hasta el 19 de octubre de 2028. Todos sus resultados desde el 22 de agosto de 2023 fueron anulados.

Zerfe Wondemagegn Foto: AFP

El fondista español Mohamed Katir

Ya suspendido dos años por tres faltas a sus obligaciones de estar localizable para controles antidopaje, el actual subcampeón mundial de 5.000 metros, el español Mohamed Katir, está también acusado de "falsificación" por la Unidad para la Integridad del Atletismo, anunció el 12 de junio la instancia antidopaje.

A mediados de febrero, el español de 25 años había sido ya suspendido dos años después de haber reconocido las faltas de localización que se le reprochaban. Está ahora suspendido hasta febrero de 2026 y no participará en los Juegos Olímpicos, donde se presentaba como uno de los favoritos para las medallas.

Mohamed Katir Foto: AFP

La velocista nigeriana Blessing Okagbare

La velocista nigeriana Blessing Okagbare, especialista en pruebas de velocidad, pero también competitiva en salto largo y triple salto, dio positiva a la hormona de crecimiento. Se le notificó el caso en plenos Juegos de Tokio, en 2021, lo que conllevó su exclusión de los mismos.

En febrero de 2022 fue considerada culpable de dopaje por EPO, lo que le valió cinco años de suspensión, que luego la AIU elevó a diez años por "haber falsificado o intentado falsificar el proceso del control de dopaje".

Blessing Okagbare Foto: AFP

El velocista jamaiquino Christopher Taylor

El velocista jamaiquino de 24 años Christopher Taylor, plata con el relevo 4x400 metros con su país en el Mundial de Eugene-2022, está cumpliendo una suspensión de 30 meses, hasta mayo de 2025, decretada por la AIU por quebrar las normas antidopaje.

Se le reprocha especialmente haberse negado a someterse a la toma de una muestra en un control por sorpresa hace un año.