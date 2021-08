Yuberjen Martínez en Mañanas BLU: “Tengo la esperanza de que se cambie el resultado”

En entrevista con Mañanas BLU, el boxeador colombiano Yuberjen Martínez manifestó que tiene la esperanza de que el fallo en su contra en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 , que dio ganador al japonés, se reverse.

“Lo último que se pierde es la esperanza. Estamos esperando que sean muy conscientes de lo que pasó en ese combate. Es polémico porque en todo momento me sentí ganador, ya que conecté los mejores golpes”, puntualizó.

En ese sentido, agregó que él siente que trabajó para hacer realidad su sueño y no entiende qué pelea estaban viendo los jueces.

“Los mejores golpes los conecté yo. No sé qué pelea estaban viendo los jueces, si estaban en YouTube”, puntualizó.

Sobre el video que muestra a su rival, Ryomei Tanaka , salir del escenario en silla de ruedas, dijo que él personalmente presenció esa escena.

Finalmente, el colombiano dijo que está preparado por si se presenta algún resultado a su favor luego de la apelación que presentó el Comité Olímpico Colombiano.

“Estoy dispuesto a pelear. Me he preparado para esto”, puntualizó.

Mientras tanto, Rafael Iznaga, entrenador de Yuberjen Martínez no fue muy optimista respecto a la posibilidad de que se reverse el fallo.

“Aquí no se violaron las reglas, realmente se hizo una mala decisión. Eso no tiene reversa. Podemos hacer una reclamación, pero la decisión no se cambia ahora”, indicó.

El entrenador agregó que la reclamación se hace para sentar un precedente, pero enfatizó en que no cree que se pueda ir más allá.

Añadió que Tanaka no tiene ninguna posibilidad de ganar el próximo combate y que, si el fuera su entrenador, no lo presentaría en la final para pelear por la medalla de oro.

