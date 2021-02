La contundente respuesta de Gasperini por injusta expulsión de Freuler en Atalanta

El técnico del Atalanta, Gian Piero Gasperini, lamentó este miércoles tras perder 1-0 con el Real Madrid en octavos de final de la Champions , que el partido "se vio arruinado" por la expulsión de Remo Freuler.

"Hay un poco de amargura por no haber podido jugar el partido que esperábamos. Tuvimos que defendernos, lo hicimos bien, aunque es una pena el gol al final del partido", dijo Gasperini a la televisión Sky Italia.

"Un 0-0 seguramente habría sido un buen resultado vista la forma en que se desarrolló el partido, pero el encuentro se vio claramente arruinado por un episodio excesivo", consideró Gasperini.

"Existe la tentación de quitar todo tipo de contactos y es un suicidio para el fútbol. No voy a decir nada porque si no, la UEFA me va a suspender, pero esto es un suicidio para el fútbol", dijo.

"No podemos tener árbitros que no distinguen una falta de un contacto. Si no entienden eso, que se dediquen a otra cosa, no hace falta ser ingeniero de la NASA para entender eso", aseguró.

Gasperini se mostró, no obstante, relativamente optimista de cara a la vuelta en Madrid: "bastará con ganar en Madrid. Estamos en la mejor posición, sólo nos queda un resultado y tenemos que ganar", dijo.