La historia de Yilmar Angulo y la razón de su retiro prematuro del fútbol

Yilmar Angulo, exjugador de Envigado, Chicó, Patriotas, entre otros, contó en El Camerino el drama que vivió que puso fin a su carrera como futbolista.

“Llego a Millonarios, me hacen todos los exámenes médicos y paso limpio todo”, relata.

Cuenta que el 27 de enero tuvo un choque contra un jugador de La Equidad y luego se supo que por esa situación se le presentó una distención de ligamento: “Seguí la recuperación normal”, agrega.

Ese día, Angulo disputó un amistoso: “el profe me dijo que jugara 30 minutos porque iba de titular el domingo”.

Posteriormente, salió del encuentro como estaba acordado inicialmente, y se presentó el incidente que, según su versión, terminó causándole el problema que desencadenaría en el final de su carrera.

“El médico me dice: -‘Angulo hay que infiltrarlo para que esté bien el domingo’-, yo le dije: salí bien, pero él insistió. Puso la queja al profe. Voy y me infiltro. El médico usó una aguja que yo nunca había visto”, contó.

“Cómo es posible que, si yo paso los exámenes médicos, después de la infiltración tengo el suceso del trombo-cerebrovascular”, añade.

Angulo, de 31 años en la actualidad, tuvo un accidente cerebrovascular y culpa la infiltración de lo sucedido.

“¿Por qué si yo estoy bien, después de la infiltración tengo el evento? Cuando él me saca la aguja yo quedo mareado, se sale de la habitación y no me presta atención”, sostiene.

El incidente de salud le generó parálisis del hemisferio izquierdo de su cuerpo, situación que lo alejó definitivamente de las canchas.

Escuche el relato completo en el audio adjunto.