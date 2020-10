“La lucha está por llegar”: el optimismo ronda a los colombianos en el Tour

Corridas las primeras etapas del Tour de Francia 2020 los corredores colombianos son optimistas frente a lo que puede suceder en la carrera y están dispuestos a superar sus propios límites para estar lo más cerca posible del podio.

El martes, Miguel Ángel "Supermán" López se mostró satisfecho por lo que ha hecho hasta ahora y aseguró que "toda la lucha del Tour está aún por llegar".

"Me he sentido bastante bien y mis piernas funcionaron perfectamente. Me gustan este tipo de subidas. El equipo me hizo un muy buen trabajo durante todo el día y en la final estuve entre los principales favoritos. Desafortunadamente, estuve encajonado dos veces durante los últimos dos kilómetros, pero con mi sexto lugar hoy puedo estar satisfecho", dijo el ciclista, tras la cuarta etapa.

El líder del Astana celebró el hecho de comprobar que su evolución física está siendo progresiva ante todo lo que queda por delante y manifestó que demostrará de qué está hecho.

Mientras tanto, Nairo Quintana dijo estar "satisfecho" de su participación en y señaló que se siente "cómodo" en contacto con los otros favoritos para la general, que tiene buenas sensaciones y que vivirá sin límites las siguientes semanas.

"Estar clasificado lo mejor posible en la general en este inicio de la carrera es algo bueno. Es cómodo encontrarse en esta posición", agregó Quintana.

Mientras tanto, Egan Bernal, el principal favorito para ganar por partida doble el Tour, destapó sus cartas al afirmar que espera llegar a la tercera semana sin perder mucho tiempo. De hecho, el colombiano está en las primeras posiciones de la clasificación general de la ronda gala. Disfrutar por partida doble , es el principal objetivo del vigente campeón.

"Nunca está bien perder segundos, pero hay que tener paciencia. Nuestro objetivo es la tercera semana sin perder demasiado tiempo. Para nosotros se trata de llegar tan frescos como sea posible a la última semana del Tour", insistió el colombiano.