La multimillonaria oferta del fútbol chino por Juan Fernando Quintero

Rodrigo Riep, representante del jugador colombiano Juan Fernando Quintero, confirmó la oferta de un club chino por el deportista que se robó el show en la final de la Copa Libertadores 2018 tras marcar un tanto decisivo.

“Hay una cláusula de salida bastante alta, somos personas, hay que sentarse en la mesa y lo que sirva para el club y lo que sea mejor para el jugador es lo que se tiene que hacer”, indicó el empresario al confirmar la oferta.

El presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, también se refirió a la eventual salida del colombiano.

“De Quintero, lo único que me preocupa es que la descosió y que lo vieron todos. Espero que nadie me llame a este teléfono, que acá no me llame nadie. Me voy a hacer el tonto o más que puedo”, sostuvo el dirigente.

“Quintero estaba lastimado y yo le decía, curate, curate, porque a ti seguro que te van a sentar un rato en la final y te vamos a necesitar, algo vas a hacer”, agregó D'Onofrio.

